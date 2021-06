Il 2 giugno a Besnate, con il dono della Costituzione ai diciottenni

A Besnate questa mattina, 2 giugno, si è tenuto il battesimo civico delle ragazze e dei ragazzi del 2003, come da consuetudine.

Un momento così significativo per gli adolescenti non era stato negato nemmeno l’anno scorso, in piena emergenza Covid-19, seppur in modalità “a distanza”: il sindaco aveva portato la Costituzione casa per casa ai giovani; la celebrazione ufficiale si era tenuta in forma ristretta, con le foto dei ragazzi al momento della consegna.

«Ragazze e ragazzi testimoni di una “gioventù sfrontata”, pronta a raccogliere sfida del futuro civico del Paese», ha scritto il sindaco, Giovanni Corbo, sulla sua pagina Facebook.