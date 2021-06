Ad Azzate riparte la Mostra dell’Üsaa. Domenica 27 giugno 2021, uno dei mercatini più frequentati della provincia, tornerà ad occupare la zona industriale di Vegonno, tra le vie I Maggio e 2 Giugno, con le sue bancarelle. L’esposizione di oggetti usati potrà essere visitata dalle ore 8 alle ore 14.

Riparte così l’appuntamento mensile organizzato dalla Pro Loco, dopo oltre un anno di fermo imposto dall’emergenza sanitaria Covid-19; con il principio del riuso molti oggetti vintage tornano ad essere amati e tanti oggetti rivivono una vita nuova e diversa.

«Le attuali condizioni ci permettono di poter riprendere con sicurezza il consueto evento di fine mese – spiega il presidente Nicola Tucci – . Sotto il profilo delle norme di prevenzione, stabilite insieme al covid-manager, le disposizioni saranno come l’ultima edizione del settembre 2020; ogni espositore in regola con l’abbonamento sarà presente sulla propria piazzola distanziata dalle altre. Sarà vietata l’esposizione e la vendita di vestiti e di scarpe ed è obbligatoria la mascherina per tutti i presenti alla manifestazione. Inoltre su ogni bancarella è obbligo un dispenser di gel igienizzante. Queste condizioni sono necessarie per assicurare il nostro evento in totale sicurezza sia per gli espositori, sia per i visitatori.

In questi mesi estivi parteciperanno come espositori solo gli abbonati, più avanti, quando la situazione pandemica migliorerà, metteremo nelle condizioni di far partecipare gli espositori saltuari» .