Due incidenti in pochi minuti a Busto, lunghe code sul Sempione verso Gallarate

Due incidenti stradali si sono verificati all’ora di pranzo di oggi a Busto Arsizio, con pesanti ripercussioni soprattutto sulla viabilità lungo la Statale del Sempione.

Il sinistro più critico è avvenuto alle 13.10 sulla Statale del Sempione, in direzione Gallarate, dove si sono scontrate due auto. Nell’impatto è rimasto coinvolto un uomo di 26 anni e uno di 56.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Busto Arsizio, i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari con ambulanza dalla Croce Rossa di Varese (essendo quella di Busto impegnata su altro incidente, come vedremo).

Uno dei due feriti è stato portato in ospedale in “codice giallo”, con traumi o ferite significative, ma non in immediato pericolo di vita.

L’incidente, avvenuto all’altezza del panificio Colombo, sta causando lunghe code e forti rallentamenti, con disagi che si stanno estendendo anche alla viabilità secondaria della zona.

Alle 14 si è registrato sempre sul Sempione un altro incidente tra un’auto e una moto, senza feriti gravi, ma che ha complicato ancora la situazione.

Lo scontro all’incrocio Salvator Rosa-Corso Italia

Pochi minuti prima del primo incidente sul Sempione, un altro scontro si era verificato in via Salvator Rosa, all’angolo con corso Italia, in zona più centrale della città. Anche in questo caso si è trattato di uno scontro tra due auto, con tre persone coinvolte: due donne di 36 e 72 anni e un bambino di 8 anni. Sul posto sono intervenuti (anche qui) i vigili del fuoco e i soccorsi, ancora impegnati nelle operazioni.

In questo caso nessuno ha riportato ferite gravi.