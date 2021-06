Al Gaggetto di Laveno Mombello due campi in sabbia per giocare a pallavolo e footvolley

Inizieranno nel fine settimana i lavori per realizzare due campi da gioco nell’area Gaggetto di Laveno Mombello. Si tratta di due spazi che verranno delimitati e realizzati con fondo in sabbia, in modo che possano essere rimossi alla fine della stagione; potranno essere utilizzati per partite di beachvolley e footvolley (nella foto sopra e sotto il rendering realizzato dall’amministrazione comunale e pubblicato sulla pagina Civitas).

L’iniziativa è dell’amministrazione comunale che ha deciso di portare avanti un progetto annunciato durante la campagna elettorale per la riqualificazione di un’area spesso al centro del dibattito politico. Il sindaco di Laveno Mombello, Luca Santagostino, insieme alla giunta ha deciso di sfruttare il terreno in superficie e renderlo uno spazio dedicato allo sport e al relax.

«Ci siamo presi un impegno, volevamo realizzare qualcosa che potesse essere fruibile per i cittadini e i turisti. Abbiamo quindi pensato di realizzare questi campi sportivi che resteranno aperti per tutto il periodo estivo e fino a metà settembre. La sera saranno chiusi e non illuminati per evitare disturbo e schiamazzi».

In questi giorni l’amministrazione sta definendo le modalità di gestione dei campi nel dettaglio che «avverrà tramite un’associazione, saranno aperti a tutti, su prenotazione e a pagamento e verranno presidiati dai volontari». Oltre ai campi sportivi, continua il sindaco: «Stiamo lavorando per posizionare dei tavolini e realizzare delle aree dove sostare».

Del progetto iniziale, presentato dalla lista Civitas durante il programma elettorale non ci sarà invece la spiaggia attrezzata: «Posizionare le sdraio comportava una serie di altri adempimenti difficili da realizzare, come, ad esempio un grande numero di cabine da spiaggia».

I campi sportivi varranno inaugurati il 25 giugno, in occasione di “Slow Lake –

Festival di sport, cultura e tradizione”, il grande evento organizzato dall’assessorato di competenza e finanziato da Regione Lombardia grazie ad un bando. In quel fine settimana l’amministrazione prevede di inaugurare anche la ciclopedonale “temporanea”, ovvero quella realizzata tramite la chiusura della SP69 nel tratto che collega Laveno Mombello a Cerro. – Guarda tutto il progetto

Il programma di “Slow Lake – Festival di sport, cultura e tradizione” invece, prenderà avvio dal venerdì per continuare tutto il fine settimana e proseguire durante quello successivo con tante iniziative, dalle partite agli spettacoli teatrali, fino ai percorsi a piedi.

«Un programma con eventi connessi allo sport ma anche al territorio, alla cultura e alla tradizione – spiega Barbara Sonzogni, assessore allo Sport -. In questi mesi, nonostante il lockdown, abbiamo cercato di costruire un dialogo con tutte le realtà sportive del territorio e questo evento sarà una occasione per consolidare questo aspetto. Questa festa sarà l’occasione per scendere in campo tutti insieme: gli atleti potranno confrontarsi tra di loro in mini tornei ma ci saranno anche diverse occasioni per scoprire Laveno Mombello e le sue realtà».

In questi mesi, inoltre, l’assessorato ha continuato a tenere alta l’attenzione sulle tante realtà e sport del territorio pubblicando dei video sulla pagina internet del comune, dove prossimamente si potranno vedere anche i video con le interviste ai campioni dello sport del territorio.

Qui, invece, è possibile vedere una anteprima del programma della Festa dello Sport.