Alfa srl gestisce il servizio di fognatura di 132 Comuni

Quando si pensa al servizio idrico integrato e alla bolletta dell’acqua emessa da chi lo ha in gestione quasi tutti siamo portati a pensare a quella che sgorga copiosa dai nostri rubinetti e che utilizziamo per svariati scopi durante il corso della giornata.

Quasi tutti ci dimentichiamo de “l’altra faccia della medaglia”, ossia delle cosiddette “acqua nere”, quelle cioè che dalle nostre case e dalle nostre attività re-immettiamo nel sistema idrico e nell’ecosistema. La loro gestione, al contrario di ciò che siamo portati a credere, pesa per il 60 % nelle voci della bolletta. Perché se è importante avere acqua di ottima qualità, è altrettanto importante che la sua purezza sia mantenuta nel momento in cui l’acqua torna nei fiumi e nei laghi del territorio, una volta che le persone se ne siano servite.

Qui interviene il gestore del servizio idrico integrato. Nel caso di Alfa sono 3’500 km di rete fognaria per assolvere le necessità di ben 800’053 abitanti dei diversi comuni serviti. Ognuno di questi abitanti si fa la doccia, tira lo scarico del wc svariate volte al giorno, usa la lavatrice e la lavastoviglie, immettendo nel ciclo dell’acqua sostanze e materiali che non possono essere resi all’ecosistema prima di un adeguato trattamento.

“Abbiamo terminato anche il percorso delle acquisizioni del servizio fognatura che sta portando Alfa a configurarsi come gestore della provincia di Varese. Ecco tutti i 132 Comuni serviti” ha scritto la società sulla sua pagina Linkedin, allegando la mappa dei territori serviti.

La fognatura, la sua rete e la sua gestione, sono fondamentali dal punto di vista ambientale e per la qualità della vita di ognuno di noi. Alfa srl è la società che la gestisce in provincia di Varese e che serve appunto ad oggi 132 Comuni, con l’obiettivo di inglobarne altri 5 entro la fine del 2021.

Si legge sul loro sito: “La fognatura ha un ruolo fondamentale per assicurare il corretto ciclo della filiera dell’acqua. Il ruolo della fognatura è fondamentale per portare a compimento l’intero processo del sistema idrico integrato.

Dopo che abbiamo usato l’acqua per i nostri diversi usi quotidiani, l’acqua viene raccolta in tubazioni sotterranee preposte a far scorrere le acque reflue prodotte dall’uomo e dalle attività economiche verso gli impianti di depurazione, defluendo lontano dai centri abitati in totale sicurezza ed igiene.

Solo in questo modo, dopo essere state completamente depurate, le acque torneranno a nuova vita e potranno essere nuovamente immesse nell’ambiente senza provocare alcuna contaminazione, concludendo così il ciclo del sistema idrico integrato.”

Impegnata nella diffusione della cultura dell’acqua, di un suo uso consapevole e di una fruizione corretta e rispettosa del servizio idrico, Alfa mette anche a disposizione sul suo sito lo speciale “Cosa butto? Consigli anti spreco”