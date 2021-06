Angei: “Quando si riunisce il consiglio di quartiere per il centro di Varese e Biumo?”

«Dopo avere avanzato richiesta di un incontro con i referenti dell’amministrazione comunale ormai due settimane fa al coordinatore del Consiglio di Quartiere Marco Guadagnolo, in quota centrosinistra, non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta da parte sua» dichiara Stefano Angei, consigliere di quartiere del Centro-Biumo Inferiore-Brunella.

«La richiesta di incontrare un rappresentante della Giunta è dettata dal fatto che a nostro giudizio la situazione in alcune zone di Varese sia nettamente peggiorata da molti punti di vista – sottolinea – a titolo esemplificativo possiamo citare le criticità viabilistiche della zona del Centro (in primis via Magenta e via Piave) e la questione sicurezza dove ormai le notizie di cronaca, che riguardano risse, aggressioni e spaccio, hanno cadenza quotidiana».

«Il consiglio di quartiere non si riunisce da mesi – prosegue Angei – sarebbe buona cosa che il coordinatore lo riattivasse. Ma soprattutto sarebbe importante che le proposte e le istanze che arrivano da noi consiglieri venissero accolte, o quantomeno ascoltate, da questa amministrazione. Tuttavia, l’evidente silenzio di questa giunta probabilmente è una strategia elettorale per evitare di affrontare le tante criticità delle nostre zone. Mi auguro di non dover aspettare ancora un mese per poter discutere le tante istanze e problematiche che mi hanno comunicato i cittadini e gli esercenti della zona».