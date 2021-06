Come aprire un conto corrente estero

Aprire un conto corrente all’estero può essere una valida opportunità al fine di ottenere dei vantaggi sui propri deposita sia dal punto di vista economico, sia per ciò che riguarda l’operatività. Oggi sono diverse le opportunità e scegliere non è sempre facile. In questa guida andremo a considerare quali sono i passi necessari e le soluzioni più adatte alle proprie esigenze, come la carta conto ViaBuy.

Si può aprire un conto corrente all’estero?

Un conto corrente all’estero prevede la possibilità di disporre di un servizio bancario in un Paese diverso da quello in cui si ha la cittadinanza e in cui non si ha la residenza stabile. È importante precisare sin da subito che, oggi grazie alle nuove normative bancarie, aprire un conto corrente all’estero è legale, oltre ad essere un procedimento abbastanza intuitivo e semplice. Sarà però necessario fare attenzione ad alcuni aspetti.

Infatti in base alla normativa fiscale vigente in Italia, qualunque conto che abbia una movimentazione bancaria che superi anche per un solo giorno i 15.000 euro, dovrà essere dichiarato all’Amministrazione Fiscale, inserendolo nella dichiarazione dei redditi, al fine di evitare eventuali sanzioni. A questi si aggiunge la necessità di applicare la tassazione anche sugli eventuali guadagni ottenuto dai rendimenti.

Infine, sarà importante considerare eventuali vincoli di trasferimenti di fondi previsti dai singoli Paesi, soprattutto se si vogliono effettuare dei versamenti in contanti.

Perché aprire un conto corrente all’estero: tutti i vantaggi

Ma quali sono i vantaggi che spingono sempre più persone a disporre di un conto corrente che abbia un IBAN differente da quello italiano?

Se si osservano i costi delle banche estere in linea di massima non vi sono grandi differenze con quelle italiane, anzi in alcuni casi, si hanno costi di apertura e di tenuta conto maggiori e una serie di obblighi, come quello di un versamento iniziale.

Invece dal punto di vista del rendimento sulle giacenze dei soldi mantenuti all’estero, si potrà ottenere un vantaggio elevato rispetto all’Italia. Ciò è possibile grazie a una tassazione più bassa in alcuni Paesi. Ovviamente al guadagno che si ottiene dal rendimento si dovrà sottrarre la relativa tassazione prevista in base alla legge italiana.

Infine bisogna considerare la sicurezza del proprio patrimonio, una tematica molto attuale, soprattutto negli ultimi tempi con la crisi di alcuni Gruppi Bancari italiani. Scegliere una banca estera può essere vantaggioso soprattutto grazie alla solidità di alcuni istituti.

Come aprire un conto corrente estero: la scelta del Paese

Come aprire un conto corrente all’estero? Il primo passo dovrà essere quello di scegliere il luogo in cui farlo, ovvero lo Stato di riferimento. Oggi sono presenti numerosi Paesi Europei che offrono tantissime opportunità se vengono spostati i capitali, ma sarà molto importante valutare con attenzione quale sia quello più utile ai propri interessi.

Ma come scegliere? Per esempio, un parametro può essere quello di considerare un luogo in cui ci si reca spesso per lavoro, oppure dove si ha l’abitudine di villeggiare. Altro aspetto riguarda la possibilità di scegliere di trasferirsi definitivamente in un determinato Paese, e quindi con la necessità di trasferire i propri soldi.

In particolare, bisogna considerare che in alcuni Paesi si pone una netta distinzione tra la possibilità di aprire un conto corrente in quanto residenti o come stranieri. Spesso nel primo caso è sempre possibile ottenere la disponibilità di un IBAN estero, mentre per i non residenti si pongono enormi limitazioni. Per questo, ove si decida di trasferirsi può essere utile effettuare prima il cambio di residenza e successivamente richiedere l’apertura del conto estero.

La documentazione necessaria per aprire un conto estero

In base alla location in cui verrà aperto il conto, sarà necessario disporre di una serie di documenti obbligatori.

• Documento di riconoscimento: è preferibile il passaporto, ma sarà possibile utilizzare in Europa anche la carta di identità.

• Certificato di residenza: verrà richiesta un’attestazione di una residenza stabile, e dove necessario della residenza in quella specifica nazione.

• Documentazione reddituale: sarà importante dimostrare di avere un’attività lavorativa o un contratto che permetta di giustificare la movimentazione economica e i versamenti.

Aprire un conto corrente: le varie opportunità

Una volta definita la Nazione in cui si vuole decidere di spostare i propri capitali, il passo successivo è quello di scegliere la banca.

Infatti alcuni istituti richiedono la presenza fisica da parte del soggetto interessato, con l’obbligo di doversi recare in loco e portare i documenti a un consulente finanziario per poter effettuare in filiale la richiesta.

In altre situazioni è possibile iniziare la procedura online per concludere la sottoscrizione del contratto del conto estero presso una delle filiali della banca.

Infine in alcuni istituti è prevista la possibilità di aprire il conto corrente direttamente online, inserendo i propri dati e compilando il modulo apposito. Tutto il processo avverrà in maniera completamente digitale compreso la firma.

Il conto carta ViaBuy con IBAN estero

Tra i conti esteri che offrono la possibilità di un’apertura diretta online si può considerare Viabuy, una carta conto collegata alla società Crosscard S.A. autorizzata all’emissione di strumenti finanziari digitali dal CSSF, ovvero l’organo di controllo del Lussemburgo.

ViaBuy è una carta conto che prevede un IBAN del Lussemburgo attraverso il quale si avrà la possibilità di effettuare tutte le attività bancarie principali, dal bonifico al pagamento dei bollettini, e di disporre di al contempo di una carta prepagata appartenete al circuito Mastercard. Attraverso di essa si potranno eseguire acquisti online o presso i pos degli esercenti, ma anche utilizzarla per prelevare il proprio denaro.

ViaBuy è uno strumento finanzio che offre massima sicurezza nella gestione del denaro, grazie all’adesione del fondo di garanzia e inoltre la possibilità di disporre di strumenti innovativi e che rendono più semplice la gestione delle proprie finanze. Basta considerare la possibilità di richiedere una carta aggiuntiva completamente indipendente.