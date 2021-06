Auto fuoristrada a Castronno, nell’incidente si spezza il palo della corrente

La via Brughiera di Castronno è stata teatro di un altro incidente stradale dopo quello che si è verificato mercoledì 16 giugno. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 giugno, un’auto con a bordo una donna cinquantenne è uscita di strada colpendo un palo della corrente elettrica.

Sul posto, la strada che collega Castronno e Morazzone, si sono recati immediatamente gli agenti della polizia locale di Castronno e Caronno Varesino insieme ai vigili del fuoco. La donna non ha avuto bisogno di cure ma i soccorritori hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area in attesa dell’arrivo dei tecnici Enel.