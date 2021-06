A Castronno un’auto sfonda una cancellata e si ribalta

L’auto è piombata contro la cancellata di via Brughiera da una strada ripida che si innesta sulla via principale.

Prima ha urtato un furgone parcheggiato e poi ha terminato la sua corsa contro la recinzione di un’abitazione privata, fortunatamente senza impattare contro altre macchine in transito.

L’incidente è avvenuto a Castronno nella tarda mattina di mercoledì 16 giugno. A bordo una cinquantenne che non ha subito gravi conseguenze nell’impatto ma è stata portata in ospedale per controlli. All’origine dell’incidente con tutta probabilità un malore.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i soccorritori del servizio sanitario e gli agenti della polizia locale di Castronno e Caronno Varesino che hanno effettuato i rilievi e assistito i proprietari dell’abitazione danneggiata.