“I bambini nascono con le ali, le maestre insegnano a volare”

Giochi, canti, il lancio dei palloncini per i più grandi, regali e pensieri per le maestre e tanta emozione. Ultimo giorno di scuola anche alla primaria del quartiere varesino di Avigno, Galilei.

L’ultima mattinata di un anno strano e difficile, portato avanti tra mille difficoltà.

Il saluto della maestra Michaela Tedde

“Volerò sulle ali del mondo

Nel cielo infinito volerò

Resterò per sempre bambino..”

Sulle note di una canzone ormai nota in Galilei, i bambini stamane hanno salutato, nel giardino della propria scuola, un anno difficile ma ricco di nuove e diverse emozioni !

In tarda mattinata, gli alunni della Galilei insieme alle loro insegnanti, si sono riuniti nel giardino della scuola per ringraziare tutti per l’ impegno prestato e per la tanta passione che insieme ad una vagonata di entusiasmo, ad un’ infinita allegria e ad un pizzico di fortuna , hanno permesso di affrontare un anno scolastico impegnativo che, nonostante le regole restrittive anti-covid, è giunto al suo termine.

Gli alunni di quinta, inoltre, hanno voluto rivolgere il loro ultimo saluto alla scuola con il tradizionale lancio di palloncini : con il naso all’ insù hanno visto volare i loro sogni e le loro speranze in un futuro ricco di nuove ed entusiasmanti avventure!

“ Volerò tra sogno e reale..” ecco l’ augurio, da parte degli alunni della Galilei, di speranza a tornare a settembre alla consuetudine di una vita scolastica di sempre!

Buone vacanze!