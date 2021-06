Tra i boschi di Arcisate, Brenno e Velmaio prende vita la fiaba di Ghignad

Gli alberi ci parlano e ci insegnano. Lo dimostra la fiaba “Ghignad, il ragazzo albero”, raccontata e interpretata dall’attrice e narratrice Marina De Juli, tra i boschi e i luoghi più suggestivi di Arcisate e delle frazioni di Brenno, Velmaio.

Ne è nato un video che sarà disponibile a partire da sabato 19 giugno sul sito del Comune di Arcisate per l’evento “la bellezza della natura e del territorio in una fiaba“, inserito nel calendario del Festival dei Mulini letterari. costruito quest’anno attorno al tema della bellezza.

La visione è per tutti gratuita, adatta ad adulti e bambini.