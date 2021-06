Calcio giovanile, l’unione fa la forza: accordo tra Rovellasca e Ardor Lazzate

SC Rovellasca 1910 e AC Ardor Lazzate si mettono insieme per lo sviluppo dei rispettivi settori giovanili.

Poche settimane dopo l’accordo tra Sporting Cesate e Fbc Saronno 1910 da un lato e l’accordo tra Gruppo Sportivo Robur, Amor Sportiva e Asd Universal Solaro (in collaborazione con l’ Accademia Como – Centro Formazione Inter) per il settore non agonistico dall’altro, anche Rovellasca e Ardor Lazzate hanno deciso di unire le forze in vista della prossima stagione, quella della ripartenza.

«Sarà una collaborazione finalizzata principalmente allo sviluppo ed alla crescita tecnica dei rispettivi settori giovanili, mirando oltretutto a consolidare i principi educativi e i valori etico-morali tipici dello sport, senza trascurare quello che concerne le attività e gli organici di Juniores e Prima Squadra – spiegano le due società -. La partnership avverrà nel rispetto della storia, dei trascorsi e delle tradizioni, partendo dal presupposto che, oggi più che mai, sia l’unione a fare la forza. Questo progetto porterà benefici ad entrambe le realtà calcistiche nell’ambito della formazione di giovani calciatori e della metodologia di lavoro, attraverso la condivisione di idee e risorse umane. La collaborazione sarà effettiva già a partire dal 1 luglio, data di inizio della stagione sportiva 2021/2022 e coinciderà con l’avvio delle attività di Open Day».