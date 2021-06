Il Centro Culturale Tommaso Moro incontra Roberto Formigoni

Il Centro Culturale Tommaso Moro di Gallarate incontra (online) Roberto Formigoni, l’ex presidente della Regione Lombardia e massimo esponente politico di Comunione e Liberazione negli ultimi vent’anni.

L’occasione è il libro “Una storia popolare”, appena uscito, che ripercorre la storia politica di Formigoni e che ha riportato anche sulla scena l’ex presidente, uscito dal dibattito politico a seguito di una condanna giudiziaria, dopo quattro anni di indagine e iter processuale.

Il libro «non è la storia di un uomo solo, ma è anche la storia di un popolo, fortemente

coeso, che cammina con lui», sottolinea il cardinal nella sua prefazione Camillo Ruini, grande protagonista (nella Cei) del dialogo con la politica italiana nella stessa fase.

«E insieme affrontano battaglie culturali e politiche, ora vincendo ora perdendo, ma sempre tenendo la rotta e riprendendo il cammino. E sempre lavorando perché l’intelligenza della fede che hanno ricevuto diventi anche intelligenza della realtà! L’impegno politico […] viene vissuto come occasione per incontrare e condividere i bisogni delle persone. E per cercare e costruire soluzioni, nell’ottica […] di rendere esperienza la dottrina sociale cristiana. Soprattutto il principio di sussidiarietà è

proclamato e vissuto come la stella polare che orienta le diverse scelte, e questo anche alla guida di una delle regioni più moderne e avanzate d’Europa, la Lombardia, alle prese con problemi tipici di una società complessa, che guarda con ansia al futuro».

L’appuntamento è mercoledì 23 giugno 2021, alle ore 21, su Zoom (ID: 861 2087 5602 Passcode: 383678) e sul canale YOUTUBE del Centro Culturale Tommaso Moro.