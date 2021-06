Cesarini d’argento e Ondoli di bronzo: due medaglie varesine in Coppa del Mondo

Nella terza e ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di canottaggio, brillano i colori del Varesotto: sono due le medaglie conquistate sulle acque di Sabaudia da parte delle nostre portacolori di punta, Federica Cesarini e Chiara Ondoli, pur in condizioni diverse da quelle a cui erano abituate negli appuntamenti recenti.

Cesarini ha remato sul “suo” doppio leggero ma senza la compagna di barca consueta, Valentina Rodini: la cremonese sta ancora recuperando da un infortunio e così l’atleta di Bardello – che a Lucerna era stata schierata sul singolo leggero – questa volta ha gareggiato insieme alla torinese Silvia Crosio. Il risultato è arrivato comunque: l’armo azzurro infatti ha ottenuto uno splendido secondo posto alle spalle dell’Olanda ma davanti alla Francia. Attenzione alle “orange” che nella circostanza hanno anche stabilito il record del mondo: uno squillo importante in chiave olimpica.

Chiara Ondoli invece è stata impiegata sul doppio senior femminile insieme ad Alessandra Patelli e non sul quattro senza che ha mancato di poco la qualificazione per Tokyo. L’angerese e la padovana si sono imbarcate su “Italia2” ma in finale hanno fatto meglio – con una bella medaglia di bronzo – dell’altro equipaggio schierato dalla nazionale, quello di Buttignon e Guerra, arrivato quarto. Anche in questo caso, Olanda davanti a tutti con la Germania d’argento, ma l’atleta varesotta esce rafforzata dall’appuntamento di Sabaudia e continua ad avanzare la propria candidatura per un posto in barca ai Giochi.

Niente finale invece per gli altri due giovani varesini convocati dall’Italia ed esordienti in Coppa del Mondo. Davide Verità, nato ad Angera e cresciuto nella Canottieri Monate, ha chiuso al settimo posto l’esperienza sul quattro senza (con Frigerio, Castelnovo e Bonamoneta), escluso dopo i ripescaggi. Stessa sorte per Linda De Filippis, 22enne della Canottieri Gavirate, classificatasi ottava con il quattro di coppia senior insieme a Mondelli, Pappalardo e Serafini.