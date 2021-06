“Ci serve una politica del genere?” Volt si interroga sulla politica delle donne

Volt Varese organizza un evento online con la collaborazione di Road to 50%, che si terrà in diretta sulla Pagina Facebook della Lista, giovedì 1 Luglio alle 21.

“Ci serve una politica del genere?”, una serata dedicata al tema delle Donne in politica, che vedrà come protagoniste l’attuale vice-sindaca di Varese, Ivana Perusin, e la candidata sindaca del centrosinistra per le elezioni amministrative di Gallarate, Margherita Silvestrini.

L’idea che ha portato a questo evento è quella di conoscere meglio queste due donne e il percorso che le ha portate a ricoprire oggi importanti ruoli politici in un contesto in cui le donne sono ancora spesso in forte

minoranza.

Durante la diretta sarà presente anche Giulia Cretti, lead EuResearch del progetto RoadtoCoFE, che parlerà a nome dell’associazione Road to 50%, che vuole portare la presenza delle donne in politica al 50%.

Moderano l’incontro Federica Ferrario, co-coordinatrice provinciale del team Volt varesino, e Valeria Magnolfi, candidata sempre per Volt a Varese. Sarà garantito servizio di interpretariato LIS, come durante tutti gli eventi di Volt Varese.