Andrea Sabato conquista Traxsource e porta Varese in cima alla techno mondiale

Primato varesino nel mondo della musica lontana dal mainstream: il dj Andrea Sabato ha conquistato il primo posto nella Top 100 Techno di Traxsource con la sua Sangue Vitale, doppio singolo contenuto nell’ep realizzato in tandem con l’amico e collega di Crotone Vincenzo Facino.

Fondata da dj per dj, la piattaforma musicale (di streaming e vendita) Traxsource premia infatti ogni settimana le uscite

più autorevoli della scena elettronica underground. Essere al primo posto significa dunque visibilità globale e un grande prestigio fra i professionisti del settore.

DUE VERSIONI PER LA CANZONE DALLE ATMOSFERE HORROR ANNI OTTANTA, A BPM DIVERSI

Pubblicato da La Musique De Bal Records, l’ep contiene due versioni della canzone: l’Original Mix(dalla durata di 6:33 a 130 bpm), «Un turbine ipnotico di bassi pulsanti e trame modulari che evolve in tempo reale, figlio dell’approccio “hand-crafted” dei due producer» e la Visionary Dub Mix (dalla durata di 10:31 a 75 bpm), «una trasfigurazione ambient-dub: tempo dimezzato, spazio dilatato, atmosfere rituali». I testi della songwriter Veronica Albotech aggiungono una vena poetico-gotica che richiama il cinema horror Anni Ottanta, da cui arriva anche il titolo Sangue Vitale: un’immagine viscerale che ben descrive la fusione di corpo ed emozione ricercata dai due artisti.

UN PONTE FRA NORD E SUD

«Un ponte sonoro fra nord e sud, che unisce la sensibilità “club” di Sabato alla visione profonda e spirituale di Facino», così gli autori descrivono Sangue Vitale, brano charted#1 Traxsource e incluso nella playlist della piattaforma Best of June. Al fianco di Andrea Sabato c’è infatti il producer calabrese Vincenzo Facino (nella foto sotto) — conosciuto anche come DJ Vinjay, Modular Minds o Sin of Love —, noto per la sua versatilità, capace di spaziare dal minimal alla raw-techno fino alla sperimentazione modulare. La loro collaborazione in studio è un gioco di suoni analogici, sessioni live e ricerca di timbri.

CHI È ANDREA SABATO

Sabato inizia a mixare a metà Anni Novanta e debutta live nel 1997. Dopo cinque stagioni come dj resident al privé house del Roncaccio di Bizzarone, nel comasco, il suo sound — un mix di house, deep-tech e techno calibrata per il club — si diffonde nei migliori locali di Varese, Lugano, Como, Milano e negli ultimi anni arriva fino all’ADE di Amsterdam, dove si esibisce per quattro edizioni consecutive. Le sue selezioni “Vitamina” ed “Elenoire” passano su Radio Mare Imperiale, Cuebase, FM in Germania e In Progress Radio di Amsterdam, oltre che su radio italiane e internazionali. Dal 2021 è voce di Stardust Radio, digital station italiana indipendente. Dal 2019 pubblica per etichette come Music Pushers, Cucumber e Reiz Musik, con diversi brani nelle Top 10 di Traxsource.