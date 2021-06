“Curien”, la matita ecosostenibile dei ragazzi del Marie Curie di Tradate vince la quarta edizione di BCorpSchool

Si è conclusa la quarta edizione di BCorpSchool, il primo percorso di imprenditorialità sostenibile rivolto agli studenti delle scuole secondarie attraverso cui gli studenti sono guidati nella creazione di una vera e propria B Startup su ispirazione del modello di aziende B Corp che ha coinvolto 62 classi in tutta Italia.

A vincere la quarta edizione della Changemaker Competition di B Corp School è stata la 4BS dello scientifico Marie Curie di Tradate grazie al progetto “Curien”: sostituire le classiche penne in plastica con matite indelebili e plastic free a partire dalle scuole, per rispondere alle nuove sfide del secolo che avanza.

“Curien” è un acronimo che riassume tutte le caratteristiche principali della matita e rimanda al nome della scuola: il Liceo Scientifico Marie Curie. La matita è realizzata esclusivamente con materiali ecosostenibili che non necessitano di essere smaltiti e che non presentano particolari controindicazioni per la salute. L’obiettivo è di ridurre il consumo di plastica monouso e quindi di riparare il danno che tutti noi stiamo procurando all’ambiente. Le matite inoltre contribuiscono a raggiungere tre degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile proposti dall’ONU: l’obiettivo 4 che riguarda la promozione di un’istruzione di qualità, l’obiettivo 13 che riguarda la lotta contro il cambiamento climatico e l’obiettivo 15 che riguarda l’inquinamento dei mari.

I ragazzi hanno presentato così la loro idea: «Siamo dei ragazzi del Liceo Scientifico Marie Curie di Tradate e, con l’aiuto di InVento Lab, stiamo cercando di dare il nostro contributo per salvaguardare l’ambiente che ci circonda partendo proprio dalle scuole. La startup che noi ragazzi della 4BS abbiamo ideato ha sede a Tradate, nella provincia di Varese. Essa consiste nel produrre, vendere e distribuire matite indelebili e a basso impatto ambientale. La nostra visione è di portare alla vendita su larga scala un prodotto ideato e sperimentato da noi in prima persona, curandone la produzione in tutte le sue fasi, assicurandoci che questa e il risultato finale siano completamente sostenibili. La mission che ci siamo fin da subito posti è riuscire a sostituire le penne con le matite nel nostro istituto, in modo da essere la prima scuola in Italia a convertirsi a una cancelleria sostenibile. Le matite sono rivolte a chiunque non voglia rinunciare a un tratto indelebile provando un’esperienza di scrittura sostenibile. Sono realizzate in legno e non in plastica come le penne e, rispetto alle altre matite copiative in commercio, non contengono sostanze tossiche».

B Corp School è un progetto realizzato da InVento Lab grazie al supporto di Davines Italia, Chiesi Group, Nativa, wekiwi, Organizzare Italia, Bottega Filosofica, MigWork, Assobenefit, CORSICEF, De Micheli Lanciani Motta – Psicologi del Lavoro Venti Sostenibili B Corporation Europe La Changemaker Competition ha il patrocinio di Asvis – Alleanza Italiana per Lo Sviluppo Sostenibile

Francesco Marconato del Liceo Curie di Tradate è stato intervistato da Sara Zambotti della trasmissione di RadioDue Caterpillar, da sempre attenta ai temi della sostenibilità e dell’ambiente.