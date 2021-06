Difesa del suolo, alla scuola di Vergiate il premio di Legambiente per lo spot radiofonico più bello

La scuola media di Vergiate si è aggiudicata il primo premio della sezione “Spot radiofonici” del contest organizzato nell’ambito del progetto Soil4Life di Legambiente e Crea.

Il concorso ha coinvolto numerose scuole di tutta Italia con spot radiofonici, videoclip e poster elaborati dagli studenti per aumentare l’attenzione su una risorsa fondamentale per il Pianeta come il suolo.

«Una risorsa che spesso passa in secondo piano e viene poco tutelata – spiegano gli organizzatori – Per questo nell’ambito del progetto europeo Soil4life, cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Life, Legambiente e Crea hanno lanciato il contest “Sotto sotto… idee per il suolo”. Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria e alla didattica a distanza gli insegnanti sono riusciti a coinvolgere intere classi nel concorso che oggi ha premia i vincitori nelle tre categorie in gara con la fornitura di materiale scolastico per un valore di mille euro, attestati di partecipazione e gadget per le menzioni

speciali».

Per la categoria “Spot radiofonici” è stata premiata la scuola media di Vergiate.

Pietro ha prestato la voce allo spot della 2 A dell’Istituto Comprensivo Don Milani che si è aggiudicata il primo premio dando vita ad una breve traccia audio in rima che ha messo in evidenza l’impegno contro la deforestazione e a difesa della biodiversità, la riduzione della cementificazione e dell’occupazione di suolo, insistendo sull’importanza di comunicare ad altri (famiglie, conoscenti, cittadini) la necessità di prendersi cura di questa risorsa.

L’Istituto comprensivo ha ottenuto anche una menzione speciale per il lavoro svolto con la voce di Alice nello spot radio giudicato, allo stesso modo, efficace dal punto di vista comunicativo

A valutare i lavori degli studenti una commissione composta da Anna Benedetti e Maria Grazia Piazza di Crea, Cristina Vecchi e Alessandra Capizzi di Legambiente), Barbara di Rollo di Cia – Agricoltori Italiani.

«Siamo molto soddisfatti del percorso del progetto Soil4Life nelle scuole – dice Cristina Vecchi di Legambiente Scuola e formazione – Abbiamo ottenuto un buon numero di partecipanti nonostante un anno scolastico difficile per via dell’emergenza sanitaria. Nell’ambito del contest abbiamo chiesto agli studenti di dare fondo al loro ingegno e creatività per comunicare e diffondere il messaggio a difesa del suolo. E alla fine sono stati inviati degli ottimi elaborati per cui faccio i complimenti a tutti i partecipanti. L’augurio è che i lavori inviati per il contest amplifichino maggiormente la portata del messaggio, in modo da sensibilizzare le nuove generazioni».