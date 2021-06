Un weekend delizioso: a Cassano arriva la festa della pizza fritta

A Cassano Magnago dopo l’esordio di successo della Sagra della Sicilia lo scorso weekend, torna un nuovo evento culinario organizzato da Street Food Parade con il patrocinio del Comune.

Da venerdì 25 giugno a domenica 27 giugno presso l’area feste in via Primo Maggio Cassano Magnago si potranno assaporare le più amate specialità Napoletane.

«Lo scorso weekend abbiamo ricevuto tutto l’affetto che ci serviva per avviare la stagione delle amate sagre estive» dicono gli organizzatori, l’associazione Le Officine. «Ci impegneremo per offrire un nuovo fine settimana all’insegna del divertimento e della spensieratezza».

Festa a Cassano, cosa si mangia

Grandi protagonisti la Pizza Fritta, il tradizionale cuoppo, il panuozzo farcito partenopeo, la pastiera e le migliori pizze della tradizione.

«Oltre all’offerta culinaria, i nostri partecipanti hanno imparato ad apprezzare negli anni i contenuti di

intrattenimento e cultura che arricchiscono da sempre i nostri eventi».

Festa della pizza fritta napoletana, musica e partita

All’interno dell’evento infatti non manca mai l’intrattenimento:

Venerdì 25 Giugno ci sarà lo speciale Karaoke di Ariele Frizzante

Sabato 26 Giugno si potrà assistere alla partita Italia – Austria degli europei di calcio, in diretta su

maxischermo, e dalle 23.00 uno speciale tributo live alla canzone italiana per cantare insieme come allo

stadio.

Inoltre, grazie alla tensostruttura di 1600 mq, i partecipanti potranno godersi l’intero weekend anche in

caso di maltempo e in completa sicurezza.

Festa della pizza fritta, come prenotarsi

INFO: +393495382384

PRENOTAZIONI CONSIGLIATE!

Posti limitati (SOLO servizio al Tavolo)

Compila questo semplice modulo online: http://bit.ly/pizzacassano2021

Oppure 3495382384 chiamaci o su WhatsApp – FACCIAMO ANCHE TAKE AWAY INFO

streetfood@leofficineculturali.it

Gli orari della festa della pizza fritta a Cassano

VENERDÌ: 18.00 – 24.00

SABATO: 18.00 – 24.00

DOMENICA: 11.30 / 15.00 – 18.00 / 24.00

DOVE

Via Primo Maggio, Cassano Magnago (VA) Maps www.goo.gl/SmzGDd

Autostrada A8 (MI – VA),

Uscita Busto Arsizio > Cassano Magnago Da Milano (20 min)

Da Legnano (10