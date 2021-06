Finanza e sostenibilità: una relazione possibile

Il termine sostenibilità è sulla bocca di tutti: sostenibilità. Ma come si applica il concetto di sviluppo sostenibile nell’impostazione di una nuova finanza d’impresa? Su questo fronte come si stanno muovendo istituti e aziende? Per rispondere a queste domande, l’area finanza dell’Unione industriali della provincia di Varese ha organizzato, per martedì 29 giugno, un webinar in cui saranno presentati casi concreti a partire da come banche e investitori istituzionali stanno declinando questi concetti sul sistema delle imprese, con particolare riferimento ai percorsi di concessione del credito. (Foto di Nattanan Kanchanaprat da Pixabay)

STRATEGIA INTEGRATA

Di fondamentale importanza è la definizione di una strategia integrata che coinvolga sia il mondo industriale, sia il settore finanziario per favorire la transizione verso un’economia green e a basso impatto di carbonio. La qualità delle informazioni delle imprese e una definizione dai contorni precisi di “attività economica sostenibile” sono elementi centrali che consentono agli investitori di disporre di dati affidabili e confrontabili per orientare i flussi finanziari verso investimenti che guardino con maggiore attenzione all’ambiente, all’impatto sociale che ogni attività ha sulle comunità di riferimento nonché alla Governance aziendale.

PROGRAMMA

Apertura lavori Marco Crespi, coordinatore del percorso approfondimenti di finanza – Scuola d’Impresa, Responsabile Area Finanza, Unione Industriali Varese

Le innovazioni normative in fase di introduzione sui temi della sostenibilità e l’accesso a nuovi strumenti di finanziamento. Piermario Barzaghi, partner responsabile Climate changes & sustainability services KPMG Advisory

Paolo Rota, partner coordinatore Sostenibilità Lombardia, KPMG

Esperienze banca – impresa, intervengono: Michela Conterno, ceo Lati Industria Termoplastici spa,

responsabile corporate business Lombardia Unicredit spa, Eligio Macchi, Cfo Lu-Ve Group Alfonso Tentori, direttore commerciale Imprese Lombardia Nord, Intesa Sanpaolo spa.

Il webinar fa parte del ciclo “Approfondimenti di Finanza – Scuola d’impresa 2021”. La partecipazione è gratuita, previa adesione online. Le modalità di accesso alla piattaforma del webinar verranno comunicate esclusivamente a coloro che avranno effettuato tale registrazione.