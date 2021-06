Gianni Morandi presenta “Allegria” ed è già una hit

Gianni Morandi ha ancora voglia di andare a cento all’ora e a 72 anni presenta il nuovo singolo Allegria, scritto per lui da Jovanotti (foto sopra dal profilo facebook di Gianni Morandi).

Un titolo quanto mai azzeccato per un artista che non ha perso il sorriso nemmeno durante gli ultimi mesi di convalescenza. Un brutto incidente domestico con il fuoco l’ha costretto a più di un mese di terapia intensiva. Oggi è uscito dall’ospedale, ha ancora una mano fasciata ma ha deciso di ripartire con una canzone che ha tutte le caratteristiche per diventare il prossimo tormentone estivo.

L’eterno ragazzo di Fatti mandare dalla mamma anche questa volta ha stupito tutti. Ha deciso di fare a modo suo e di condividere con il pubblico un’energia ritrovata, ballando dinoccolato come è sempre stato abituato a fare. In questa avventura ha trovato un compagno eccezionale, Lorenzo Cherubini Jovanotti che del “penso positivo” ne ha fatto una filosofia di vita. Per l’occasione si sono chiusi in studio di registrazione e hanno mischiato il ritmo alla “Ragazzo Fortunato” con melodie più tradizionali. Il risultato è un mix incredibile, di quelli che fanno venire voglia di ballare sulla spiaggia, prendere una Vespa e partire. O meglio ripartire, come cita il ritornello.

Gianni Morandi è considerato un pilastro della canzone popolare italiana, ha esordito quando la Tv era ancora in bianco e nero con brani che ancora oggi vengono considerati immancabili nel nostro repertorio musicale. Il cantante di In ginocchio da te, Banane e Lamponi, C’era un ragazzo che come me…, in questi anni ha saputo rinnovarsi continuamente.

Dopo il successo degli inizi, ha affrontato periodi bui. Gli anni Settanta, il rock e la rivoluzione musicale l’hanno messo in un angolo ma lui è tornato in Conservatorio a studiare. Negli anni Ottanta è tornato sui palcoscenici di tutta Italia con il brano “Uno su mille”, una nuova ripartenza.

Presentatore al Festival di Sanremo, apprezzato show man, attore in diverse occasioni, Gianni Morandi nella conferenza stampa di presentazione del nuovo singolo (si è tenuta a Milano, Parco Lambro qualche giorno fa) si è definito un “dinosauro” della musica ma la verità è che ha sempre dimostrato un’energia contagiosa. Capace di cavalcare le nuove mode, negli ultimi anni è diventato anche un influencer. Su Instagram è seguito da milioni di fan e questo ha restituito lui una grande popolarità, anche tra i millenials.

Tifoso del Bologna, fiero della sua terra, presenta questo nuovo brano, senza rinnegare il passato. Allegria è una canzone che unisce le sue origini musicali, come dimostrano anche le immagini del video, per arrivare ad oggi con un’impronta nuova e pronta a scalare le classifiche musicali.

Tra i brani più ascoltati, c’è anche Mille, interpretato da Orietta Berti con Fedez e Achille Lauro. Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, un’altra voce degli anni Sessanta ha deciso di collaborare con le nuove generazioni e i risultati le stanno dando ragione. I “dinosauri” della musica sono tornati e questa estate sarà certamente tutta loro, dalle discoteche pronte a ripartire dopo il lockdown, fino alle classifiche di Spotify e ai Social Network. Entrambi i brani sono già tra i più ballati dai giovani tiktoker.