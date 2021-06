Giovani talenti: come riconoscerli e valorizzarli anche a scuola

Sempre più spesso sentiamo parlare della necessità di “valorizzare i talenti”, se ne parla soprattutto a livello universitario e aziendale. Ma che cos’è il talento? E chi sono i talenti prima di arrivare all’università o in azienda? Come si manifesta il talento nella scuola? Che cosa hanno a che fare l’alto potenziale cognitivo e la plusdotazione con il talento?

Giovedì 3 giugno, alle 18, Feed Their Minds e Comitato genitori Keynes promuovono un seminario volto a sfatare alcuni miti riguardo all’intelligenza, alla genialità, al talento e a sottolineare che, la maggior parte delle volte, gli alunni “gifted” non sono giovani geni ma bambini e ragazzi “diversamente intelligenti”. Essi apprendono e interagiscono in modo diverso e per questo motivo possono risultare inefficaci rispetto agli standard scolastici. La scuola italiana, riconosce la possibilità della personalizzazione dell’insegnamento, e ha recentemente riconosciuto la specificità della plusdotazione. Il tema da sviluppare ora riguarda quali strategie applicare per riconoscerli e valorizzarli al fine di farne emergere il potenziale e di realizzarne il successo formativo.

Interverranno: Dott.ssa Raffaella Silbernagl – Feed Their Minds srl, autore e formatore per Mondadori/Rizzoli Formazione su Misura. Prof. Mario Manduzio – Responsabile Plusdotazione presso I.C. Azzate (Va), autore e formatore per Mondadori/Rizzoli Formazione su Misura

