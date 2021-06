Gli Skorpions battono i Red Jackets e volano alle semifinali

Settimo successo su sette partite stagionali per gli Skorpions che superano di slancio il primo ostacolo dei playoff del campionato di Seconda Divisione nazionale: i varesini battono infatti 41-14 i temibili Red Jackets Sarzana e conquistano la semifinale del campionato nella quale dovranno sfidare i Vipers Modena.

Il match contro i liguri era atteso dall’ambiente biancorossonero, in quanto prima partita contro una formazione proveniente da un altro girone, un avversaria considerata molto valida e ben organizzata. Holt ha schierato gli Skorpions con qualche novità – dentro Raffaele e Scola – e con un tocco di “turnover” per non spremere tutti i proprio uomini e ha indovinato le prime mosse: Varese infatti si è subito messa a condurre grazie all’attenzione della difesa e alle prime due marcature dei padroni di casa.

Il 7-0 è arrivato grazie a una corsa personale del quarterback Riccardo Crosta al termine di un drive entusiasmante; il secondo touchdown è invece nato da un perfetto intercetto di Mora e si è concretizzato con un passaggio di Crosta terminato con precisione tra le mani di Mozzanica.

Guai però ad abbassare la guardia: dopo aver sprecato un possesso, gli Skorpions hanno subito i primi punti (in avvio di secondo quarto) da parte dei Red Jackets grazie a Simone Ghelfi, ben imbeccato da Marco Costantini (13-7). Gli uomini di Holt però hanno avvertito il campanello d’allarme e sono tornati a consolidare il vantaggio con Mozzanica e successiva trasformazione di Petrillo da due punti (21-7), e poi con un “TD pass” su Piazzi per il 28-7.

In avvio di ripresa un’altra incertezza tra QB e RB in casa varesina ha consegnato a Sarzana un possesso convertito nel secondo touchdown di giornata da Altobel ma nel complesso gli Skorpions hanno ben gestito la situazione andando in touchdown con Della Bosca con una corsa potente, chiudendo infine i conti con la marcatura – nell’ultimo periodo di gioco – realizzata da Di Gennaro dopo una galoppata di ben 83 yarde.

Ora gli Skorpions devono preparare una semifinale assai insidiosa: Varese avrà il vantaggio del campo (si giocherà al “Franco Ossola” sabato 3 luglio a partire dalle 18,30) grazie al miglior record in stagione regolare. Modena infatti ha perso una partita nel girone iniziale ma sono a tutti gli effetti una delle migliori squadre di Seconda Divisione, anche grazie al lavoro di coach Christian “Gis” Nobile, pluricampione d’Italia da giocatore. Nei quarti gli emiliani hanno superato 21-9 i Bengals Brescia.

Sull’altro lato del tabellone invece, la semifinale sarà tra Giaguari Torino e Mastini Verona sul campo dei piemontesi che nel frattempo hanno eliminato, non senza difficoltà, i Daemons Cernusco (34-25). I veneti invece si sono imposti in modo netto (44-14) nel derby regionale sui Saints Padova.