Gli sterrati di San Marino terreno di caccia per Crugnola e De Tommaso

Dopo un lungo stop di un mese e mezzo, torna finalmente il Campionato Italiano Rally Sparco con la quarta di otto prove stagionali: il giro di boa tricolore avverrà al termine del Rally di San Marino che si disputa sullo sterrato ed è valido sia per il CIR assoluto sia per l’italiano su terra. Una doppia valenza che potrebbe complicare i punteggi assegnati a fine gara ai piloti ma che dà alla gara sanmarinese un coefficiente di 1,5, quindi con una maggiorazione rispetto alle tre prove precedenti.

Un’occasione da sfruttare per i due varesotti iscritti al CIR, Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso, visto che sotto al Titano ci saranno alcune assenze illustri e visto che entrambi hanno buone qualità anche su terra. Un risultato di alto profilo serve ad ambedue: sia il campione in carica, sia il pilota di Ispra, hanno fino a questo momento raccolto meno del previsto e hanno bisogno di dare una svolta alla stagione. Un altro risultato deludente li allontanerebbe invece, forse in via definitiva, dalla lotta per il titolo.

Una situazione più “pressante” per Crugnola al quale quest’anno sta andando tutto storto con una dose clamorosa di sfortuna, compresa la rinuncia al Rally Italia Sardegna (valido per il mondiale) per problemi di covid all’interno del team. Il secondo posto a Sanremo – per altro ricco di polemiche – deve essere assolutamente affiancato da altri risultati di spessore in casa Hyundai che a San Marino dovrà fare a meno di Craig Breen, attualmente secondo nel CIR. Il campione di Calcinate del Pesce (con lui Pietro Ometto) su queste strade ha corso poco e nell’unica esperienza recente (2018) è stato costretto al ritiro. Una sfida nella sfida, ma Crugnola è senza dubbio uno di quelli in grado di accettarla.

De Tommaso, alla prima stagione vera nel CIR assoluto, ha già lo “zero” da scartare in classifica (al Ciocco) ma nell’ultima prova alla Targa Florio ha vinto la power stage ed è salito sul podio, dando una bella spinta alla sua classifica. In più l’isprese della Citroen può contare su un navigatore – Massimo Bizzocchi – che conosce bene le strade visto che è originario proprio di San Marino.

Oltre ai due “big” in gara per l’assoluta, l’elenco partenti presenta altri due portacolori varesotti: l’esperto David Bizzozzero gareggia insieme a Denis Tosetto su una Volkswagen Polo di classe N5 e proverà a dar l’assalto al podio di categoria. Nel CIR Junior torna invece in abitacolo Riccardo Pederzani insieme a Daniel Pozzi, su una Ford Fiesta Rally 4: il pilota di Gavirate è settimo nella classifica giovanile dopo due gare, ma i distacchi sono ridotti e il “San Marino” può dare una fisionomia più decifrabile alla graduatoria comandata sino a qui da Emanuele Rosso.

La gara tricolore sarà preceduta dallo shakedown di venerdì mattina; il via ufficiale sarà infatti dato alle 16,10 dal centro storico di San Marino con i piloti impegnati, poco dopo, nella power stage da 2,4 chilometri (con i punti in palio per la classifica assoluta). Tutto il resto del programma agonistico è posizionato al sabato a partire dalle 7,20 del mattino: otto le prove in programma fino quasi all’ora di cena. Arrivo previsto alle 19,30. Chi troveremo sul podio alla fine?