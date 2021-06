Incidente mortale nel Comasco: vittima un ragazzo di 20 anni

Un incidente mortale è avvenuto la notte scorsa, attorno a mezzanotte, nel Comasco, lungo la Statale Regina.

Due auto si sono scontrate a San Siro. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita. Molto gravi anche le condizioni di altri due giovani : uno trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Gravedona mentre il secondo è arrivato in elisoccorso al Circolo di Varese in codice rosso.

È intervenuta anche l’automedica del 118 e i vigili del fuoco della vicina stazione di Dongo