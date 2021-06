La Regione premia Lu-Ve spa di Uboldo per l’impegno nella gestione della pandemia

Il premio “L’impresa oltre l’impresa“, istituito da Regione Lombardia, è stato assegnato per la provincia di Varese a Lu-Ve spa, multinazionale di Uboldo tra i primi operatori al mondo nel settore degli scambiatori di calore. (nella foto Iginio Liberali fondatore di Lu-Ve spa).

Il premio, organizzato dall’ente regionale in collaborazione con il “Sole 24ore”, è stato consegnato dal presidente Attilio Fontana e dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. A ritirarlo per l’azienda di Uboldo è stato Fabio Liberali, membro del cda del gruppo e responsabile della comunicazione.

«Il premio ricevuto oggi rappresenta per noi un importante riconoscimento dell’impegno che abbiamo messo nell’affrontare questo periodo di pandemia, facendo squadra e stando vicini ai nostri collaboratori e a tutto il territorio» ha commentato Liberali. «Ringrazio a nome di tutta l’azienda le donne e gli uomini di Lu-ve Group e l’intera struttura per aver dato prova della consueta forza e senso del dovere. Questo atteggiamento ci ha consentito di crescere anche nel 2020».

AZIENDE CHE SI SONO DISTINTE DURANTE LA PANDEMIA

Il premio – istituito dall’assessorato allo Sviluppo economico di Regione Lombardia per valorizzare l’impegno delle imprese lombarde nella lotta e nella gestione della pandemia – è stato consegnato a 20 modelli di eccellenza di imprese lombarde che, con la crisi dell’epidemia da Covid 19, si sono distinte con strategie innovative per fronteggiare la crisi a favore dei propri dipendenti, dei clienti, dei fornitori e del territorio di riferimento, per attivare un meccanismo virtuoso di promozione delle buone pratiche riproducibili.

UN MODELLO VIRTUOSO

«Queste aziende – ha spiegato il presidente Attilio Fontana – in diversi territori lombardi, si sono distinte con strategie innovative a favore dei propri dipendenti, clienti e fornitori per attivare un meccanismo virtuoso di promozione delle buone pratiche riproducibili, durante tutto il periodo della pandemia da Covid».

«È stato doveroso e lo è tutt’oggi ringraziare i medici, gli operatori sanitari i volontari, ma è arrivato anche il momento di ringraziare le nostre imprese e gli imprenditori – ha aggiunto Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico – Sono imprese che hanno aiutato anche a livello sociale la nostra Regione. È dunque insieme a loro che vogliamo passare dalla fase emergenziale alla fase strategica evidenziando gli esempi positivi che saranno riconosciuti con questi premi. Questo è il connubio tra pubblico e privato che resta la ricetta vincente di Regione Lombardia e che lo sarà ancora nel futuro».

IL COMITATO SCIENTIFICO

La selezione e l’esito della valutazione di tipo qualitativo sono state curate dal comitato scientifico composto da valutatori esterni, con caratteristiche di indipendenza e competenza, coordinato dal Sole 24 Ore. Ne hanno fatto parte: Mattia Losi, sviluppo strategico Gruppo 24 Ore in qualità di coordinatore, Daniele Bellasio, direttore de “La Prealpina”, Maurizio Dallocchio, professore di Finanza Università Bocconi, Rossella Sobrero, presidente della Federazione relazione pubbliche italiana, Cristiana Rogate, presidente Refe – Strategie di Sviluppo Sostenibile, Tiziana dell’Orto, segretario generale EY Foundation onlus e Maria Grazia Andali, Chief marketing officer Credimi.

LE NOTIZIE SU LU-VE SPA