Mondiale WEC in Portogallo: Rovera al via da leader della classifica

Quaranta giorni dopo l’esaltante vittoria a Spa-Francorchamps, Alessio Rovera e i suoi compagni di abitacolo tornano ad accendere i motori della Ferrari 488 GTE in configurazione “WEC”. Il pilota varesino, insieme al danese Nicklas Nielsen e al francese François Perrodo, è pronto per la seconda tappa del campionato del mondo endurance (gestito dalla FIA, la Federazione Internazionale dell’Automobile) e si presenta in griglia di partenza a Portimao da leader della classifica.

La Ferrari numero 83 del team AF Corse ha infatti vinto la prima gara stagionale sul circuito belga e ha intenzione di mantenere il primato anche nella prova portoghese che si disputa sulla distanza delle 8 ore: start a mezzogiorno in punto e conclusione alle 20 di domenica 12 giugno.

Una prova lunga e difficile, anche se va ricordato che 8 ore sono “pane quotidiano” per la specialità dell’endurance che ha nella 24 Ore di Le Mans la propria gara regina (21 agosto: prima di quella ci sarà l’appuntamento di Monza il 16 luglio). Rovera e soci sono iscritti alla categoria GTE Am, la più numerosa in pista a Portimao tra le classi ammesse al WEC. Oltre alla vettura del Cavallino Rampante numero 83, ci saranno altre 12 contendenti; in tutto in griglia di partenza sono attese 32 auto tra cui l’esordiente Glickenhaus al via nella classe regina (la Hypercar) accanto alle due Toyota e alla Alpine.

GLI AVVERSARI

Rovera, Nielsen e Perrodo partiranno con 30 chili di zavorra dopo la vittoria di Spa e dovranno guardarsi innanzitutto dalle ambizioni degli equipaggi più vicini in classifica: la Aston Martin della TF Sport con Keating, Pereira e Fraga e la Ferrari della Cetilar Racing affidata a Lacorte, Sernagiotto e Fuoco, quest’ultimo già campione italiano endurance 2020 proprio insieme ad Alessio. Attenzione anche alla concorrenza “interna” perché AF Corse schiera una seconda vettura dove trova posto l’ex F1 Giancarlo Fisichella insieme a Castellacci e Flohr. E poi ci sono le Porsche, uscite senza gloria da Spa ma intenzionate a risalire la china.

ROVERA, ALLA VIGILIA

«Portimao è una pista che mi piace, molto varia e con tanti saliscendi emozionanti. Siamo consapevoli del fatto che troveremo degli avversari forti e in cerca di rivincite. Partiamo con 30 chili di handicap peso in più per aver vinto a Spa, però la 488 finora è stata perfetta e competitiva e 8 ore di gara sono un fattore importante. Sarà un fine settimana molto lungo, dobbiamo soltanto pensare a dare il massimo».

PISTA E ORARI

Il tracciato di Portimao si trova in Algarve, nel centro-sud del Portogallo, è di costruzione recente (2008) e ha una lunghezza di poco superiore ai 4,5 chilometri.

La seconda tappa del WEC scatta venerdì pomeriggio con la prima sessione di libere mentre sabato (mattina e pomeriggio) sono previste FP2 e FP3. Le qualifiche si disputano invece dalle ore 19 italiane e mettono in palio un punto per la classifica iridata. Domenica come detto la gara tra le 12 e le 20 ora italiana, (le 11 e le 19 in Portogallo). Eurosport 1 trasmetterà le ultime due ore ma chi vuole guardare la gara integrale può utilizzare Eurosport Player (per abbonati).