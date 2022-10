Podio di classe per Alessio Rovera nell’ultima gara ELMS

Secondo posto di classe per Alessio Rovera sul circuito di Portimao nella sesta e ultima tappa delle ELMS, le European Le Mans Series di automobilismo aperte ai prototipi e alle vetture gran turismo.

Il pilota di Varese e i compagni di squadra François Perrodo e Nicklas Nielsen avevano ancora qualche residua speranza di vincere il titolo nella categoria LMP2 Pro-Am, andato però come previsto al Racing Team Turkey (di Aitken, Eastwood e Yoluc) che ha vinto la tappa portoghese legittimando la propria superiorità in classifica.

La vettura di AF Corse tra l’altro è stata costretta a imbastire una lunga e pregevole rimonta nel corso della “4 Ore di Portimao”: in partenza, infatti, Perrodo è stato toccato da un altro concorrente ed è andato in testacoda finendo in coda al gruppo. Da quel momento in avanti quindi il terzetto della squadra piacentina ha cominciato a recuperare terreno con Rovera ottimo nel guadagnare posizioni fino alla seconda piazza di Pro-Am non troppo lontano dai leader della classe.

Ottavo posto finale assoluto per AF Corse nella gara vinta dalla Prema Racing, la vettura che per le prime gare stagionali era stata del legnanese Lorenzo Colombo il quale ha poi dovuto lasciare il volante al titolare Juan Manuel Correa oltre che a Louis Deletraz e Fernand Habsburg: questi ultimi due si sono laureati campioni tra i piloti ma Colombo ha contribuito notevolmente al titolo di squadra.

La prova portoghese è stata comunque utile per Rovera, Perrodo e Nielsen in vista dell’ultima e decisiva tappa del mondiale endurance, il FIA WEC, che si disputerà il 12 novembre in Bahrain. Squadra, equipaggio e vettura sono le stesse così come la categoria nella quale AF Corse è al comando della classifica: inutile in quel caso fare conti perché chi si piazzerà davanti tra il team di Rovera e l’Algarve Pro Racing vincerà il titolo iridato.

«Rispetto alle premesse di una partenza poco favorevole la gara è andata oltre le aspettative e quindi possiamo essere contenti. Abbiamo mostrato un ottimo ritmo e non avremmo potuto rimontare oltre: addirittura a pochi minuti dal termine ci siamo ritrovati in testa per il gioco dei pit-stop e questo significa che la squadra ha fatto il massimo. La stagione in ELMS si conclude sul podio, un buon risultato, ma ora dobbiamo puntare a fare bottino pieno nel WEC che è sempre stato il primo obiettivo del nostro 2022».