Nuovi candidati per Varese Praticittà: il più giovane ha 22 anni

Dopo la prima tornata di candidati, svelati insieme alle tre fondatrici Ivana Perusin, Francesca Strazzi e Cristina Buzzetti, il gruppo di Varese Praticittà ha presentato questa mattina cinque nuovi componenti della lista che si presenterà a sostegno del sindaco Davide Galimberti per le prossime elezioni amministrative.

«Anche in questo caso la scelta è caduta seguendo i criteri che sono propri della lista: Competenza, diversità di genere e desiderio di lavorare in gruppo» ha spiegato Ivana Perusin, attuale vicesindaco della giunta Galimberti.

Sono infatti tre su cinque i nuovi candidati donna presentati dalla lista: più della metà dei nuovi arrivati. Si chiamano Chiara De Stefano, Patrizia Valerio, Simona Bernasconi: tutte e tre professioniste nel loro settore.

«Continuiamo a crescere come squadra e oltre alla forte presenza femminile, stiamo consolidando la presenza dei giovani, tutti con la stessa vocazione: un forte senso pratico e la mancanza di esperienze politiche precedenti» ha aggiunto Francesca Strazzi, attuale assessore alle politiche giovanili ed ai quartieri.

Sono giovanissimi i due rappresentanti del sesso maschile presentati oggi, Andrea Menon e Mauro Parola: e se il primo ha 26 anni, il secondo ne deve ancora compiere 22. «Non possiamo che ringraziare tutti i nostri candidati, che pian piano presenteremo – spiega Cristina Buzzetti, attuale assessore al Bilancio – Come si può vedere, c’è una grande spinta civica in loro. Arrivano da mondi diversi, hanno competenze diverse, ma li stiamo valorizzando proprio per questo».

I Candidati

Chiara De Stefano, 44 anni, sposata con 2 figli, friulana per nascita ma varesina per scelta, si occupa di marketing in una multinazionale.

“Il recovery Plan rappresenta un’occasione unica di sviluppo e miglioramento della vivibilità della nostra città che va assolutamente colta e sfruttata al meglio. Per questo vorrei mettere le mie competenze, tecniche e manageriali, a disposizione della lista civica Varese PratiCitta’, di cui condivido concretezza e valori.”

Patrizia Valerio, 49 anni, laurea in matematica, sposata con tre figlie, lavora in un gruppo bancario, in ambito informatico.

“Sono varesina da poco più di 20 anni, con un lavoro a Milano, che negli ultimi anni svolgo anche in smart working. Sono cresciuta in un paese del varesotto, nel quale ho sperimentato il senso di appartenenza e la partecipazione alla vita sociale. Con Varese PratiCittà vedo la possibilità di dare un contributo affinché Varese diventi sempre più una città inclusiva, in cui stare bene, a partire dai giovani.”

Mauro Parola, 22 anni, studente di Scienze Politiche presso l’Università Cattolica di Milano.

“La scelta di impegnarmi con la lista PratiCittà è una naturale continuazione del mio percorso personale. Ho scelto una facoltà che mi sta dando strumenti importanti per capire la società, e l’impegno in lista è per me una occasione per dare un contributo personale. Sono interessato a molti temi: la salute mentale, la sicurezza, il dialogo cittadini – istituzioni, e in generale alle tematiche sociali e alla loro divulgazione”

Simona Bernasconi, 51 anni, sposata, laurea in giurisprudenza, avvocato del Foro di Varese, si occupa principalmente di gestione di proprietà immobiliari e condominiali. Attiva da qualche anno in associazioni impegnate in progetti a favore delle fasce deboli e nella promozione dello sport.

“Nell’ultimo difficile anno di pandemia ho maturato la consapevolezza e la volontà di poter contribuire con la mia esperienza e professionalità alla vita ed alla crescita della città dove sono nata, cresciuta e vissuta. La lista civica Varese PratiCittà ed il sindaco Davide Galimberti esprimono principi, valori e progetti per il futuro della città che incontrano perfettamente la mia visione della Varese dei prossimi anni, rinnovata, vivace e soprattutto

vivibile.

Andrea Menon, 26 anni, laurea in Media Management. Giornalista sportivo per passione e vocazione, ma

anche cittadino partecipe e attento. Da questo spirito nasce la sua volontà di far parte della lista PratiCittà, per contribuire con impegno e idee alle necessità di Varese. “Il mio lavoro e le esperienze come allenatore di calcio mi permettono di stare vicino ai giovani e conoscere meglio le loro richieste: la Lista Praticittà va anche in questa direzione, portando valori e progetti a loro dedicati, per un futuro migliore. Nell’ultimo anno sono stato, con grande orgoglio, la voce che ha raccontato le partite del Città di Varese e ho realizzato quanto entusiasmante possa essere rappresentare la propria città, anche in un ruolo secondario.”