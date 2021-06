I ragazzi dell’Oratorio Feriale di Malnate a “lezione” dagli Alpini

Dopo un’estate nella quale è stato impossibile organizzare l’Oratorio Feriale per i motivi legati all’emergenza sanitaria, quest’anno gli oratori malnatesi hanno riaperto i cancelli e tante famiglie hanno scelto di mandare i propri bambini ai centri estivi gestiti dalla Parrocchia.

Per motivi organizzativi i ragazzi sono stati divisi in diversi gruppi di circa 20 individui per svolgere attività al di fuori degli spazi parrocchiali.

Uno di questi è stato ospite della sede degli Alpini di Malnate di via Guido Rossa, dove hanno svolto le attività classiche dell’oratorio feriale ma hanno anche potuto ricevere delle lezioni speciali da parte delle Penne Nere, che hanno interagito con i ragazzi e spiegato le diverse attività che svolgono sul territorio, oltre ad alcune interessanti lezioni sulla storia del Gruppo.