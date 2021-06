Rapine in stazione a Busto Arsizio, ecco come agiva la coppia

I carabinieri di Busto Arsizio hanno rilasciato le immagini della violenta rapina ai danni di un senza tetto alla stazione Fs di piazza Volontari della Libertà, avvenuta a marzo scorso e per la quale sono stati arrestati il 25enne Michael Di Dio e una donna di 40 anni, sua complice.

Mentre il ragazzo aggredisce e spinge via l’anziano, la donna si avvicina alla panchina e porta via il borsello con all’interno un tablet e 300 euro. Subito dopo lei si allontana e sembra indicare i presenti, probabilmente intimando loro di non intromettersi.

Le immagini mostrano con quanta violenza la coppia agisse, noncurante della presenza di altri soggetti nello stesso ambiente. Ai due sono stati contestati numerose rapine ai danni di viaggiatori e furti in alcuni negozi e supermercati.