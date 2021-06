Ripartono anche a Castellanza gli screening senologici della Lilt

Il tumore al seno è il primo tra i carcinomi femminili. La sua incidenza è in continuo aumento con 53 mila nuovi casi ogni anno, ma la buona notizia è che la mortalità è in calo perché il 90% dei tumori al seno può essere curato se diagnosticato in tempo. Purtroppo, a causa della pandemia, gli screening per la prevenzione delle patologie tumorali si sono notevolmente ridotti.

Ecco perché la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori – LILT – Associazione di Varese ODV e l’Amministrazione Comunale di Castellanza, ritenendo doveroso in questo momento rilanciare campagne di prevenzione, hanno deciso di proporre alla cittadinanza di Castellanza visite gratuite finalizzate alla diagnosi precoce della malattia oncologica.

L’evento è organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i tumori – LILT – Associazione di Varese ODV e l’Amministrazione Comunale di Castellanza in collaborazione con Castellanza Servizi Patrimonio e ASST Valle Olona e prevede due giornate di visite gratuite alla cittadinanza: Visite Senologiche, con eventuale ecografia, e Pap Test.

• Visite senologiche con eventuale mammografia – Martedì 22 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

• Pap Test – Mercoledì 7 luglio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Presso il Poliambulatorio Medico – Via Vittorio Veneto, 2 – Castellanza

Per prenotare occorre telefonare al n. 380 8644677 (LILT) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00