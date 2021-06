Sport, cultura e tradizione: sul Lago Maggiore è tempo di Slow Lake Festival

Dal 25 giugno al 4 luglio l’estate lavenese si anima con l’iniziativa “Slow Lake – Festival di Sport, Cultura e Tradizione” organizzata dal Comune di Laveno Mombello in collaborazione con Alfa srl, il gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Varese che è ormai da tempo impegnato nella diffusione di una cultura dell’acqua e nell’incentivare le proposte di turismo e di valorizzazione del territorio in termini slow.

L’iniziativa, finanziata da Regione Lombardia e sostenuta tramite patrocinio dalla Camera di Commercio Varese, Varese Sport Commission e Varese#doyoulake?, offre la possibilità di riscoprire il territorio, le tradizioni e la storia di Laveno Mombello attraverso incontri, visite guidate, attività e percorsi sportivo- naturalistici, che vedono la collaborazione attiva della cittadinanza, di associazioni ed enti locali.

Tre filoni – sport, cultura, tradizione – diversi ma allo stesso tempo interconnessi tra loro, a testimonianza di come le risorse e le ricchezze del territorio possano coesistere e sostenersi l’un l’altra, ampliando l’offerta per i cittadini, i visitatori e i turisti.

Il programma:

25 giugno – 4 luglio: Mostra fotografica dal titolo “Momenti di sport” presso le officine dell’acqua nel Piazzale Ferrovie Nord di Laveno.

25 – 27 giugno: Festa dello sport a cura delle associazioni e delle società sportive in prossimità dell’Area Gaggetto

27 giugno – Santa Messa celebrata da don Alessio Albertini presso la Chiesa di Sant’Ambrogio (chiesa nuova) a Laveno Inaugurazione dei “Percorsi Sacri” presenti all’interno dei territori di Laveno e Mombello

Inaugurazione del nuovo anello MTB/E-BIKE intercomunale con partenza da Laveno

01 luglio – Spettacolo teatrale dal titolo “Gino Bartali, Eroe silenzioso” presso il MIDeC (Museo Internazionale Design Ceramico) di Cerro

03 luglio – “L’acqua, elemento del territorio”, una presentazione di percorsi escursionistici alla scoperta dei lavatoi storici

Tour in barca d’epoca a cura dell’associazione AVEV

04 luglio – Arrivo del “Laveno Express”, il treno storico a vapore, e del piroscafo “Piemonte”. Rispettivamente presso la stazione e l’imbarcadero di Laveno.

Tour in barca d’epoca a cura dell’associazione AVEV.

Il programma è ancora in via di definizione e potrebbe subire variazioni, per ulteriori informazioni visitare il sito tinyurl.com/festivalslowlake2021