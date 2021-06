Tampone gratuito in farmacia per chi fa visita a un ospite delle RSA

Da questa mattina, martedì 29 giugno, è possibile sottoporsi a tampone rapido nelle farmacie per poter visitare i parenti ospiti delle RSA.

La società ARIA ha terminato le operazioni tecniche per garantire l’accesso gratuito al servizio, attraverso le farmacie aderenti.

Da ieri, si si può prenotare telefonando al Call center regionale.

A partire da lunedì 5 luglio sarà possibile anche utilizzare anche la Piattaforma WEB e prenotare on line in totale autonomia, utilizzando l’indirizzo www.prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/prenota-tampone-rapido

La prenotazione è consentita ai soli cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Questi potranno beneficiare del Servizio in regime SSR presso le Farmacie abilitate; tutti gli altri Cittadini potranno beneficiare del Servizio in regime Extra SSR.

Per ottenere il tampone gratuito, occorre consegnare alla farmacia un’autodichiarazione nella quale sono registrati tutti i dati necessari ai fini di un eventuale controllo. Detta autodichiarazione sarà conservata dalla Farmacia per 5 anni, nel rispetto delle norme privacy, e resa disponibile su richiesta dell’ATS per le finalità di controllo previste dalla già citata DGR