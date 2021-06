I tesori di Castiglione Olona in mostra ad Abbiategrasso con i modelli di Mario Albrigi

Monumenti e tesori del borgo antico di Castiglione Olona in trasferta ad Abbiategrasso.

Galleria fotografica Castiglione Olona - Modellini di Mario Albrigi a AbmodelExpo ad Abbiategrasso 4 di 17

Il “miracolo” è stato possibile grazie ai modellini di Mario Albrigi, geniale pensionato che da anni crea fedelissime riproduzioni in miniatura dei monumenti del centro storico, e alla rete di relazioni legata alla Via Francisca del Lucomagno, che attraversa entrambi i comuni. E’ così che la Città di Castiglione Olona è presente come ospite speciale all’AbmodelExpo di Abbiategrasso, importante manifestazione internazionale del settore modellistico che si è inaugurata ieri e proseguirà fino al 20 giugno nelle sale dell’ex Convento dell’Annunciata, in Via Pontida, 22

«Per questa sesta edizione, la Pro Loco Abbiategrasso, promotrice e coordinatrice dell’evento assieme ad altre federazioni ed associazioni del settore, ha infatti deciso di ospitare la nostra città che ha aderito con entusiasmo vista l’importanza ed il richiamo di pubblico che la mostra modellistica abbiatese richiama ogni anno esperti del settore, appassionati o semplici curiosi – spiega il sindaco di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri – Tra fedeli riproduzioni in scala di navi, automobili, aerei e figurini, “L’isola di Toscana in Lombardia” è presente con un’esposizione di modelli in scala dei celebri monumenti del suo centro storico fedelmente riprodotti dal castiglionese Mario Albrigi, abile modellista capace di trasmettere attraverso le sue creazioni le stesse emozioni che le architetture “reali” suscitano ai tanti turisti che visitano il quattrocentesco borgo. Inoltre siamo presenti con materiale di promozione del territorio che ha suscitato molto interesse».

La presenza a AbmodelExpo 2021 è frutto della sinergia tra le amministrazioni comunali di Abbiategrasso e Castiglione Olona, una collaborazione che nasce lungo la Via Francisca del Lucomagno, importante cammino che unisce diverse località che hanno molto da offrire dal punto di visto storico, culturale e naturalistico: «Questa partecipazione nasce anche dalla volontà da parte degli organizzatori di aiutare e far conoscere al pubblico che visiterà questa edizione della “Mostra modellistica abbiatese“, le bellezze presenti nel nostro suggestivo borgo che, grazie alla volontà del Cardinal Branda Castiglioni, divenne il primo centro dell’Umanesimo toscano in Lombardia».

Per maggiori informazioni e orari di apertura cliccare qui