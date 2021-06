«Toccata festiva» penultimo appuntamento della stagione musicale dell’Insubria

Particolarmente significativo il penultimo concerto della XX Stagione dell’Università dell’Insubria, che vede in scena nell’aula magna varesina dell’ateneo L’appuntamento, su YouTube venerdì 4 giugno alle ore 17, prevede trascrizioni di brani orchestrali di Beethoven, Wagner e Liszt, ma anche pagine originali, come quella della «Toccata festiva», brano di Samuel Barber (West Chester, 1910 – New York, 1981) composto per l’inaugurazione del nuovo organo dell’Academy of Music di Philadelphia.

Come spiega il maestro Greco, «La trascrizione costituì per molto tempo lo strumento privilegiato di analisi e di divulgazione, riservato alle pagine concepite originariamente per grandi organici e diventate ormai imprescindibili. La trascrizione per organici ridotti e soprattutto per tastiere, pianoforte, harmonium e organo, aveva inoltre lo scopo di porre in aperta evidenza l’abilità virtuosistica dell’esecutore».

In programma: «Coriolan Ouverture, op. 62, Trascrizione di Johannes Döbber» di Ludwig van Beethoven; «Prélude, fugue et variation, op. 18» di César Franck, «Karfreitagszauber. Dall’Atto III dell’opera Parsifal. Trascrizione di August Reinhard» di Richard Wagner; «Les preludes. Trascrizione di August Reinhard» di Ferenc Liszt; «Toccata festiva op. 36» di Samuel Barber.

Giulio Mercati, nato a Saronno, è stato avviato alla musica all’età di sei anni dal nonno materno, il maestro Lamberto Torrebruno, esponente di un’importante famiglia di musicisti; si è quindi perfezionato, in organo, composizione e clavicembalo, con musicisti di fama internazionale. Musicista versatile, è concertista assai richiesto e stimato a livello internazionale.

Corrado Greco si è diplomato in pianoforte con lode a 19 anni all’Istituto Bellini di Catania e si è perfezionato a Milano con Alberto Mozzati e Bruno Canino. Al Conservatorio di Milano si è diplomato in Composizione e in Musica Elettronica, e ora insegna come docente vincitore di concorso a cattedre. Premiato in concorsi pianistici nazionali e internazionali, suona come solista e con orchestra per importanti istituzioni musicali italiane ed estere.

La Stagione musicale dell’Insubria si conclude con «4 mani all’opera!», il concerto del duo pianistico di Aurelio e Paolo Pollice riprogrammato il 14 giugno, di lunedì e non come di consueto di venerdì, sempre dalle 17 alle 19.

Per seguire il concerto di Corrado Greco e Giulio Mercati: https://youtu.be/TI6atYfeU28 https://www.facebook.com/uninsubria

Altre informazioni ed eventuali aggiornamenti: www.uninsubria.it/greco-mercati