Tornano le sagre a Cassano Magnago, si parte con la Festa della polpetta

Riparte la stagione delle sagre a Cassano Magnago e a rompere il ghiaccio sarà nel prossimo fine settimana la Festa della polpetta, un evento organizzato da Street Food Parade, con il patrocinio del Comune.

Da venerdì 11 a domenica 13 giugno nell’area feste in via Primo Maggio si mangia, si guarda la diretta degli Europei di calcio su maxi schermo e si ascolta musica.

«Per noi è il primo evento dopo tanti mesi ed è come tornare a respirare, facendo quello che amiamo per il nostro territorio che per tanto, troppo tempo è rimasto paralizzato a causa della pandemia – dicono gli organizzatori – È una bellissima emozione che vogliamo condividere con tante persone, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. Ringraziamo il Comune di Cassano Magnago, sempre molto attento alle esigenze dei suoi cittadini, per aver reso possibile questa iniziativa».

La Festa della polpetta offrirà centinaia di polpette con ricette per tutti i gusti (di carne, pesce o verdura, fritte o al forno, ripiene o al sugo, nel panino o con la pasta, tradizionali o innovative), birra, diretta degli europei su maxischermo, aree bimbi e musica dal vivo, per un ritorno del divertimento in completa sicurezza.

La festa aprirà dalle 18 alle 24 e la domenica anche a pranzo, dalle 11.30 alle 15.

Ingresso libero, si consiglia di prenotare perché i posti sono limitati. Qui il modulo per le prenotazioni

E’ possibile prenotare anche telefonicamente o su WhatsApp al numero 349 5382384