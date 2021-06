Tre etti tra cocaina e marijuana nascosti in un monolocale a Comabbio, due arresti

Tre etti di droga e 1800 euro in contanti. Due cittadini albanesi di 31 anni e 32 anni sono stati arrestati a Comabbio dalla Polizia di Stato di Varese nella tarda mattinata di venerdì 25 giugno.

Il tutto ha preso spunto dalla segnalazione al personale della Sezione Antidroga di un anomalo andirivieni di macchine in una corte di Comabbio. Dopo appostamenti e verifiche, i due uomini individuati come gli abitanti della casa da cui entrava e usciva parecchia gene sono stati seguiti e fermati.

Nel monolocale è stato svelato il “business” dei due stranieri: vicino alla tv e in un cassetto sono stati trovati diversi sacchettini, oltre ad alcune dosi già pronte (le cosiddette palline), tutti contenenti cocaina per un totale lordo di circa 270 grammi, della marijuana e il classico kit per la pesatura e confezionamento delle dosi, oltre alla somma in contanti di circa 1800 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Alla luce di quanto emerso, i due cittadini albanesi sono stati arrestati e sono comparsi davanti al GIP, che ha convalidato l’arresto, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.