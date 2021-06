Treni, battelli e cabine telefoniche nel podcast del 21 giugno

Le principali notizie di lunedì 21 giugno

Sono solo tre i pazienti Covid ancora ricoverati nella terapia intensiva dell’Asst Sette Laghi: Due persone seguite per polmonite e una ormai negativizzata ma con altre patologie. In tutta l’azienda sono 43 i degenti Covid all’ospedale di Circolo, curati nei reparti di pneumologia, che ha ancora 2 Cpap, e dell’hub covid. In una settimana, quindi, sono stati liberati ulteriori 19 letti “Covid”, mentre negli altri reparti sono saliti a 741 i ricoverati per altre patologie.

Resta elevata l’attività del Pronto soccorso che sta recuperando i suoi ritmi tradizionali pre pandemia: nella giornata di domenica sono stati 136 gli accessi ma il sabato erano stati 160. Tra quanti si sono presentati in PS solo due sono risultati positivi al Covid

Si è spento a Milano Bruno Ermolli, imprenditore e consulente aziendale nato a Varese nel 1939.

Ermolli è stato uno dei più noti consulenti aziendali e ha legato la sua carriera, tra gli altri, anche a Silvio Berlusoni. È stato nel cda di Fininvest ma anche di Mediaset e Mondadori France. Tra le molte cariche ricoperte si ricorda anche quella di vicepresidente del Teatro alla Scala di Milano ma anche consigliere di amministrazione all’università Luigi Bocconi, al Politecnico di Milano, al Fondo Ambiente Italiano. Al cavaliere del lavoro ha dedicato un ricordo anche il sindaco di Varese Davide Galimberti: “Il suo impegno ha lasciato un forte segno a Milano, ma si riverbera anche su Varese, sua città d’origine, che lo ricorda con profonda stima”.

Debutteranno da luglio 2021 i nuovi treni della ferrovia Lugano – Ponte Tresa, importante collegamento in Ticino, ma anche per il traffico frontaliero, visto che il capolinea di Ponte Tresa si trova a due passi dalla dogana dell’omonima località. Treni tutti nuovi, che segnano un cambio di concetto: sono infatti convogli di tipo tram-treno, pensati per essere in futuro integrati alla rete tranviaria di Lugano , in progettazione ormai da un decennio.

Il progetto del tram-treno prevede due linee provenienti da fuori città (da Manno e, appunto, da Ponte Tresa-Agno), che entreranno a Lugano con la nuova galleria di Breganzona: a Lugano sono previste tre fermate urbane, in stazione FFS, zona Cappuccine e centro. Il sistema dovrebbe essere completato nel 2029.

L’isolino virginia è sempre piu vicino: per raggiungere il gioiello del lago di Varese, infattidal 22 giugno e per tutto il mese di luglio, sono ora disponibili due nuovi collegamenti: il martedì e il mercoledì pomeriggio con partenza alle 14 dal pontile di Gavirate e alle 15 dal pontile di Biandronno. Resta sempre attiva la navigazione ordinaria, il sabato e la domenica dalle 10 alle 17 dall’imbarcadero di Biandronno.

In occasione dei nuovi collegamenti, è previsto un pacchetto di visita comprendente la navigazione da Gavirate e Biandronno, l’ingresso al museo Ponti e un kit digitale o cartaceo che permette anche ai più piccoli di visitare l’isolino in autonomia, anche se sul posto comunque c’è sempre a disposizione una guida pronta a rispondere a tutte le curiosità.

Una cabina telefonica che diventa mini libreria per gli appassionati lettori del Lago Maggiore che domenica hanno trovato negli scaffali una piccola selezione di testi gratuiti. Succede a Maccagno con Pino e Veddasca dove lungo la statale che entra in paese hanno fatto capolino in una delle ultime cabine telefoniche i libri della grande letteratura italiana e straniera: da Chiara a Bulgakov, da Dostoevskij a Svevo. L’anonimo inventore della cabina biblioteca ha scelto bene i titoli delle opere a cui presto se ne sono aggiunte anche in lingua per soddisfare i gusti letterari dei turisti più lontani. Non ci sono regole: lo spazio è autogestito e chiunque può prendere o lasciare i libri preferiti.

