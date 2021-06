Arrivano i nuovi treni sulla Lugano-Ponte Tresa

Debutteranno da luglio 2021 i nuovi treni della ferrovia Lugano – Ponte Tresa , importante collegamento in Ticino, ma anche per il traffico frontaliero, visto che il capolinea di Ponte Tresa si trova a due passi dalla dogana dell’omonima località.

Treni tutti nuovi, che segnano un cambio di concetto: sono infatti convogli di tipo tram-treno, pensati per essere in futuro integrati alla rete tranviaria di Lugano, in progettazione ormai da un decennio.

I tram-treno sono costruiti dalla svizzera Stadler, si chiamano Tramlink e in futuro potranno essere usati anche in ambito urbano, in modalità tram, consentendo così di raggiungere direttamente l’area più centrale di Lugano. Lunghi 45 metri, sono al 100% a piano ribassato, con ottimo accesso per disabili e persone con difficoltà deambulatorie. Nella tratta ferroviaria FLP potranno raggiungere gli 80 km/h. Per ora sono due gli esemplari che entreranno in servizio.

I nuovi convogli sostituiranno le vetture tipo Be4/8, introdotte nel 1980 e che a lungo hanno caratterizzato il “trenino che ride”. Dopo le vetture di origine e dopo i treni ABe4/6 del 1968 (finiti sulla ferrovia delle Centovalli e oggi usate come treno storico), i nuovi mezzi rappresentano la quarta generazione sulla Lugano-Ponte Tresa.

Una presentazione in esclusiva è stata pubblicata su Youtube dal sito specializzato su mezzi di trasporto urbani e metropolitano CityRailways:



Il progetto del tram-treno prevede due linee provenienti da fuori città (da Manno e, appunto, da Ponte Tresa-Agno), che entreranno a Lugano con la nuova galleria di Breganzona: a Lugano sono previste tre fermate urbane, in stazione FFS, zona Cappuccine e centro.

Il sistema dovrebbe essere completato nel 2029.