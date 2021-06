Treni, ritardi su Domodossola e Treviglio

Ritardi questa mattina sulle linee Domodossola e Treviglio.

Sulla Domodossola-Gallarate-Milano il treno 10213 viaggiava con 15 minuti di ritardo in seguito alla sosta prolungata di un altro treno della linea. Il treno 10217 + stato sostituito con un servizio autobus (partenza ore 9 da Domodossola).

Sulla linea Novara-Milano-Treviglio il treno 24614 è partito e viaggia con 12 minuti di ritardo per attesa del convoglio in arrivo in deposito.

Sulla Treviglio-Milano-Varese il treno 24519 viaggia con 13 minuti di ritardo; il 24515 segna 12 minuti di ritardo.