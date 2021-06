Ubriaco litiga al mercato, cade e finisce multato

Ubriaco, cade al mercato, reagisce e finisce medicato e multato.

È successo giovedì scorso a Castano Primo: il mercato stava chiudendo, con lo sgombero degli ultimi banchi.

È stato in questo momento che un cittadino marocchino, pregiudicato, si è avvicinato – in stato di alterazione – al banco di un familiare: dopo esser salito su una scala contro la volontà dei parenti, ha perso l’equilibrio cadendo a terra e rimanendo lievemente ferito (escoriazioni varie).

L’aria si è surriscaldata ed è stato allertato il 112 che ha inviato sul posto ambulanza ed una pattuglia della Polizia Locale. Dopo i soccorsi ed il relativo declassamento del codice di emergenza, assegnato in base alla primaria segnalazione, la Locale ha iniziato a ricostruire quanto successo: l’uomo – che per tutto il tempo non è stato collaborativo – è stato sanzionato ai sensi dell’art. 688 del Codice Penale (è stato richiesto il divieto di ritorno a Castano Primo).