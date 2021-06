Un’aula multimediale per la “scuola senza zaino” di Sumirago

Un’aula multimediale dotata di attrezzature all’avanguardia e collocata in un’ambiente allegro e confortevole. È quella che è stata inaugurata poco prima della fine dell’anno scolastico a Sumirago, nella “scuola senza zaino”. L’istituto ha partecipato al bando “allestimento di ambienti per l’apprendimento innovativo” inserito all’interno del piano nazionale scuola digitale ed ha vinto. È stato acquistato materiale per lo “stem”, la robotica e lo studio scientifico e creativo.

Gli alunni di quinta hanno realizzato un murale con un grande albero e poi hanno scritto una lettera: “Cari compagni e care compagne volevamo informarvi del fatto che per lasciare un segno del nostro passaggio in questa incantevole scuola abbiamo provveduto a realizzare un murale nella futura aula multimediale – scrivono – Abbiamo rappresentato un grande albero in salice con tante tante foglie verdi: l’albero è stato per noi un elemento molto importante” .

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza degli amministratori comunali e della dirigente scolastica.

“Suggeriamo a voi e alle vostre maestre di andare a visitarla. – scrivono ancora i ragazzi di quinta – Approfittiamo di questo momento per salutarli visto che l’anno prossimo andremo un’altra scuola che per augurarvi di proseguire nel vostro cammino con consapevolezza curiosità e interesse e di trasformare ogni attività in un’occasione di crescita per la vita”