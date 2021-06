Un’opera d’arte e premi per gli studenti, al Parco Alto Milanese con Legambiente

Legambiente invita tutti al parco Altomilanese sabato pomeriggio, 5 giugno, per premiare i bambini che si sono resi protagonisti durante l’anno nell’ambito di due concorsi promossi dall’associazione del Cigno Verde, dedicati alla sostenibilità. L’evento si svolgerà nella zona della Cascinetta, ingresso da via Olindo Guerrini a Busto Arsizio.

A partire dalle 14,30 la Casa del Parco Alto Milanese sarà lo sfondo ideale per la premiazione dei bambini che hanno partecipato al concorso per la realizzazione del logo del “Pollicino Green”, la sezione di attività che il circolo bustese dedica all’educazione ambientale per i più piccoli. Di seguito verranno premiati anche i bambini che hanno partecipato al concorso sui “Tour Ecosostenibili nella Provincia di Varese”. Si tratta di premiazioni di attività che si sono svolte nel 2020, ma di cui è stata rinviata la premiazione causa Covid 19.

Dalle 17 in poi invece si parlerà di alberi e della loro cura. I ragazzi di una classe di grafica del liceo artistico, nell’ambito della collaborazione scuola-lavoro in cui Legambiente BustoVerde è partner, hanno seguito una lezione sulla cura degli alberi del dott. Raffaele Bonsignori e poi hanno realizzato dei loghi che serviranno nelle campagne di sensibilizzazione sulla corretta potatura e contro le capitozzature.

Per finire verrà presentata l’installazione dell’artista Enrico Cazzaniga realizzata in collaborazione con il prof. Giulio Pace e con una classe del liceo artistico. L’opera è stata denominata “segnali Umani” ed installata, grazie alla collaborazione del Parco Alto Milanese, all’interno del polmone verde.