Varese alle Olimpiadi: i giorni e gli orari di gara dei nostri campioni

Partecipare ai Giochi Olimpici è il sogno di ogni sportivo. Un sogno che per un – corposo – contingente di atleti del Varesotto è diventato realtà con la disputa di Tokyo 2020, anche se alcuni hanno già almeno una partecipazione alle spalle. VareseNews terrà aggiornato questo articolo via via che gli atleti verranno convocati e man mano che saranno rese note le loro gare.

Gli orari che trovate nell’elenco sono quelli italiani (Tokyo è avanti sette ore rispetto al nostro fuso orario). Una guida da tenere sempre sotto mano per sapere chi sono i campioni di casa nostra in gara alle Olimpiadi e non perdere neppure una delle loro gare. A fondo articolo abbiamo aggiunto quegli atleti che, pur non essendo originari del nostro territorio, sono tesserati (o hanno gareggiato nell’ultima stagione) con le squadre della zona.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 29 giugno 2021

CANOTTAGGIO

Federica CESARINI

Doppio Pesi Leggeri (con Valentina Rodini)

Batterie: 24/7 (dalla 1,30) – Ripescaggi: 25/7 (dalle 2) – Semifinali: 27/7 (dalla 1,30) – Finale: 29/7 (dalla 1,30).

Chiara ONDOLI

Doppio Senior (con Alessandra Patelli)

Batterie: 24/7 (dalla 1,30) – Ripescaggi: 25/7 (dalle 2) – Semifinali: 27/7 (dalla 1,30) – Finale: 29/7 (dalla 1,30).

GINNASTICA ARTISTICA

Ludovico EDALLI

Concorso individuale

Qualificazioni: 24/7 (dalle 3) – Finale all-around: 28/7 (dalle 12,15)

NUOTO

Arianna CASTIGLIONI

Staffetta 4×100 mista (da confermare)

Staffetta 4×100 mixed team (da confermare)

Nicolò MARTINENGHI

100 m rana

Batterie: 24/7 (dalle 12) – Semifinali: 25/7 (dalle 3,30) – Finale: 26/7 (dalle 3,30)

Staffetta 4×100 mista (da confermare)

Staffetta 4×100 mixed team (da confermare)

PALLAVOLO

Caterina BOSETTI

Torneo femminile

Girone: 25/7 (2,00) Russia-Italia – 27/7 (9,25) Italia-Turchia – 29/7 (2,00) Italia-Argentina – 31/7 (14,45) Cina-Italia – 2/8 (4,05) Usa-Italia.

Fase a eliminazione diretta: dal 4/8.

SOLLEVAMENTO PESI

Giorgia BORDIGNON

Fino a 64 Kg

Gruppo A: 27/7 (dalle 12,50)

TIRO A SEGNO

Marco DE NICOLO

Carabina 3 posizioni

Qualificazione e finale: 3/8 (dalla 1,30)

Riccardo MAZZETTI

Pistola automatica

Qualificazione: 1/8 (dalla 1,30) – Finale: 2/8 (dalla 1,30)

VARESOTTI D’ADOZIONE

Basket maschile

Luis SCOLA (Argentina – Openjobmetis Varese)

Pallavolo femminile

Jordyn POULTER (Stati Uniti – Unet E-Work Busto A.)

Tiro con l’arco individuale e team

Chiara REBAGLIATI (Italia – College Insubria)

Nuoto sincronizzato

Gemma GALLI (Italia – Bustese Nuoto)

Softball

Giulia LONGHI, Fabrizia MARRONE (Italia – Softball Saronno)