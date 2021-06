In vendita la villa di Monte Morone a Malnate

Monte Morone è uno dei luoghi più cari ai malnatesi, non solo perché è il punto più alto della città, ma anche perché è un posto che per secoli ha unito la tradizione, la storia e la fede.

La Villa di Monte Morone è quindi nell’immaginario della comunità malnatese unico, quasi mistico. Ora quel luogo, tanto importante e caro per Malnate, è in vendita, come si può notare visitando i diversi siti immobiliari, da parte dell’agenzia Engel&Volkers.

Non si tratta solo di una villa, perché nella struttura è compresa una chiesetta, il Santuario della Vergine di Monte Morone. La storia racconta che in età tardo antica sulla sommità del colle venne costruita una torre di avvistamento inserita nell’ambito del limes subalpino, destinato alla sorveglianza delle strade che dalla pianura Padana portavano ai passi alpini, all’epoca delle calate dei popoli germanici verso la penisola italiana.

I Longobardi trasformarono l’insediamento in un Santuario dedicato alla Vergine che venne poi modificato nei secoli successivi. La statua lignea della Madonna risalente al XVI secolo è nella storia di Malnate perché nella tradizione popolare era meta per le donne che non riuscivano ad avere figli. Nella chiesa sono conservati affreschi, tele e numerosi ex voto a testimonianza dell’importanza che ebbe il sito nei secoli passati.

Qualche anno fa gli storici proprietari avevano venduto la proprietà e nell’ultimo periodo era diventata una villa per cerimonie.

Ora è di nuovo in vendita, un pezzo unico di Malnate, un luogo al quale difficilmente si potrebbe dare un prezzo e che invece è quotato 2.350.000 Euro.