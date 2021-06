Venticinque anni di impegno degli alpini ad Albizzate, il programma della festa

Gli Alpini della gruppo di Albizzate sono pronti a fare festa. L’occasione sono le celebrazioni dei 25 anni di fondazione, festeggiamento rimandato lo scorso anno per la pandemia, con diversi appuntamenti che si articoleranno nelle giornate di sabato e domenica 26 e 27 giugno.

Il programma esordirà sabato 26 giugno presso il Cortile Nobile del Municipio, alle ore 16, con la presentazione del libro celebrativo “Era una notte… “, scritto da Giuseppe Morreale che ripercorre gli avvenimenti più importanti della presenza attiva sul territorio del Gruppo Alpino di Albizzate: dalle feste, alla collaborazione con l’amministrazione e le altre associazioni, alla perenne e costante missione di perpetuare il ricordo di chi, con la divisa degli alpini e non solo, ha lottato per la nostra libertà, dimostrando che il coraggio, la lealtà, il senso del dovere e dell’amor di patria sono principi che contraddistinguono in ogni tempo la figura dell’Alpino in tempo di guerra e, soprattutto, in tempo di pace, abbracciando con convinzione il motto “Ricordare per non dimenticare”.

La mostra fotografica

A seguire verrà inaugurata la mostra fotografica, allestita presso la Sala Reni del Comune, che guiderà lungo il viaggio del filo dei ricordi dalla fondazione nel 1995 ai nostri giorni. Il fotografo Franco Restelli riporterà al lontano 25 giugno 1995 con le immagini della Cerimonia della Fondazione, accendendo in molti reminiscenze ed emozioni fortissime; mentre l’Alpino Marcilliano Rabuffetti guiderà nel lavoro svolto negli ultimi venticinque anni. Sarà un modo per rivivere attimi; ricordare risate e lacrime e, rivedere volti di amici che ci hanno lasciato, perché non si può festeggiare senza rammentare i fratelli andati avanti.

La mostra sarà aperta durante questo e il prossimo weekend con i seguenti orari: sabato 26 giugno e 3 luglio dalle 16.00 alle 20.00; domenica 27 giugno dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 e domenica 4 luglio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.

Il monumento nella nuova piazza

Si proseguirà domenica 27 giugno: dalle ore 10.00 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della rinnovata Piazza IV Novembre e, in tale occasione, verrà inaugurato anche il monumento agli Alpini, segno tangibile della presenza Alpina ad Albizzate, in ricordo di chi è andato avanti ed omaggio all’opera che gli alpini svolgono sia in tempo di guerra che in tempo di pace.