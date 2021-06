Zona bianca, torna a Varese la sagra delle ciliegie

Sarà domenica 20 giugno la 33esima edizione della Sagra delle Ciliegie varesina, la terza in via Sacco, dopo il trasloco dalla storica collocazione in via Dandolo.

Torna in presenza, dopo lo stop del 2020 la popolarissima sagra organizzata da Fiva Confcommercio Ascom Varese con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Comitato negozianti di via Sacco, che quest’anno avranno un ruolo attivo tra le bancarelle.

«E’ la festa delle ciliegie il rimo evento in zona bianca, un vero simbolo della ripartenza di Varese – sottolinea Ivana Perusin, assessore al commercio – Ringrazio Fiva Confcommercio per l’organizzazione ma anche i commercianti della zona: vedrete che è una festa capace di fare sistema». Anche i negozi della via infatti metteranno i banchi all’aperto.

«Ringrazio il comune per aver concesso di ricominciare le fiere sul territorio, ne avevamo bisogno – ha spiegato Rodolfo Calzavara, presidente di Fiva Confcommercio Varese – Era da quasi due anni che I commercianti fieristi non lavoravano sul territorio, è fondamentale per loro ripartire».

La festa delle ciliegie avrà inizio nella prima mattina di domenica 20 giugno e chiuderà alle 19 prevede in tutto 40 banchi, 7-8 dei quali di ciliegie, dai duroni di Marostica alle ciliegie ferrovia. «Abbiamo lavorato molto sulla qualità dei banchi, che sono alimentari ma anche non alimentari, come articoli di giardinaggio» ha spiegato Maurizio Bernasconi, organizzatore della sagra, che prevederà per tutta la domenica la chiusura di via Sacco.