Al Sacro Monte tornano “Artigiani in borgo” e i laboratori di Mani maestre

Domenica 25 luglio Mani maestre torna al Sacro Monte per la seconda edizione di Artigiani in borgo, mostra mercato di artigianato di qualità. Ricalcando il modello sperimentato nella prima giornata, anche domenica saranno attivi i laboratori di Mani maestre, tenuti da artigiani e professionisti che offrono ai visitatori la possibilità di conoscere i segreti del mestiere e imparare le prime tecniche di lavorazione per la creazione di oggetti unici con la passione dell’artigianato.

La partecipazione ai laboratori è gratuita, ma a numero chiuso. Per prenotare basta mandare un messaggio di posta elettronica a manimaestre@gmail.com oppure telefonare al 3396177718. Il programma dei laboratori del 25 luglio prevede attività per grandi e piccoli nell’arco della giornata: ore 10,00 c/o Amici del Sacro monte via del Ceppo 5 – Santa Maria del Monte

LABORATORIO PER BAMBINI

BELLE FUSTELLE

Un laboratorio dove i bimbi con l’aiuto di un operatore dedicato e tramite l’uso di fustellatrici potranno

con materiali di riciclo come feltro, carta e altro ancora per dare vita a fiori, animali, piante e a

tantissimi altri prodotti. Le loro creazioni diventeranno così piccoli oggetti da portare a casa.

A cura di Re Mida.

ore 15,00 c/o Amici del Sacro monte via del Ceppo 5 – Santa Maria del Monte

LABORATORIO PER TUTTI

DAL MOSAICO ROMANO AL PIXEL II° APPUNTAMENTO

Il secondo appuntamento vede il lavoro del mosaicista da un punto di vista più tecnico affrontando la

differenze delle varie tecniche , dai romani, ai bizantini alle tecniche più moderne e contemporanee. Il

mosaico è un insieme di tessere colorate, di marmo, pietra, paste vitree, madreperle, conchiglie ecc.,

di forma più o meno regolare, che accostate sapientemente una all’altra creano un’immagine colorata.

Nel laboratorio sia per bambini che per adulti si realizzerà la costruzione di un mosaico personale con

quadratini di vetri e tessere di marmo.

Conduce il laboratorio il M° Andrea Sala “ Arend” della corte di Brenta

ore 17,00 c/o Amici del Sacro monte via del Ceppo 5 – Santa Maria del Monte

NELLA BOTTEGA DEL LIUTAIO

Tecniche di costruzione e materiali II° appuntamento

Chiacchierata con il liutaio M° Simone Assunto, sulle tecniche di costruzione degli strumenti a corde

pizzicate. Si scopriranno le fasi di lavorazione, dai legni utilizzati alla loro trasformazione per essere

usati negli strumenti musicali. Si affronteranno anche alcune tecniche di riparazione.

Alla fine il M° Simone Assunto darà consigli come conservare bene il proprio strumento musicale.

Gli organizzatori ringraziano per il sostegno:

Location Camponovo

Amici del Sacromonte

Le Tavole del Gusto

in partenariato con il Comune di Varese nel quadro degli eventi dell’Estate Varesina