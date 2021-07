“Ancor dentro mi suona”: in scena la Divina Commedia per i bambini

Il Festival “Tra Sacro e Sacro Monte” torna a parlare ai bambini con “Ancor dentro mi suona. Incanti nella Divina Commedia per piccoli viaggiatori”, spettacolo che sarà portato in scena ai piedi del Santuario da Anna Pedrazzini e Liliana Maffei venerdì 9 luglio, in doppia replica alle 18 e alle 19.15.

«Ci sembra così importante lavorare con e per i più piccoli per avvicinarli al meraviglioso mondo del teatro – spiega Andrea Chiodi, direttore artistico del festival – L’occasione per farlo è l’incontro con due artiste del nostro territorio che si dedicano da molto tempo, tra musica e parole, alla ricerca del modo più efficace per raccontare grandi storie ai più piccoli. Abbiamo lanciato loro la sfida di raccontare ai più piccoli la Divina Commedia»,.

La Divina Commedia non è solo un immenso scrigno di parole e immagini sul destino dell’anima, ma anche una gigantesca partitura capace di unire con caleidoscopica varietà, suoni, rumori, melodie, stupore, paure, risa e lamenti.

Nel corso dello spettacolo, parole e musica s’intrecceranno fra loro e si rincorreranno, per dar vita a una guida al divino poema pensato e rivolto specificatamente ai più piccoli. I quali, accanto a Virgilio e a Beatrice, troveranno al loro fianco un’attrice e una pianista, e ascolteranno, oltre ai versi del sommo poeta, le note di Haendel, Bach, Beethoven, Schumann e di altri protagonisti della grande musica.

Un viaggio che incanta.

Lo spettacolo è consigliato per i bambini dai 6 ai 10 anni (in replica per la serata di venerdì 23 luglio).

I biglietti per il posto unico non numerato sono in vendita online, al prezzo di 5 euro, oltre diritto di prevendita, sia per bambini, sia per adulti, sui siti www.trasacroesacromonte.it, www.karakorumteatro.it, alla biglietteria del Multisala Impero di Varese, e in loco, solo per i biglietti invenduti, la sera degli spettacoli a partire da 30 minuti dall’inizio dello spettacolo.

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà all’interno del Santuario.

L’evento dedicato a bambini e famiglie sarà preceduto, nella serata di giovedì 8 luglio, da un’anteprima nazionale creata apposta per il Festival: “Purgatorio l’incanto del tempo” in scena ai piedi del Santuario del Sacro Monte con Viola Graziosi e Graziano Piazza

Si riscende in città invece sabato 10 luglio, per il teatro immersivo di Karakorum Teatro ai Giardini Estensi con “L’uomo del giardino”, da un’idea di Stefano Beghi, testi e regia di Angela Demattè, con Valerio Bongiorno, produzione e musiche, produzione musiche e audio di Ferdinando Baroffio.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita online su www.trasacroesacromonte.it.